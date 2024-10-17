На Львівщині ще одна громада перейшла із УПЦ МП до ПЦУ

Релігійна громада міста Шептицький на Львівщині змінила свою конфесійну приналежність і стала частиною Православної Церкви України.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"На днях я підписав відповідне розпорядження, яким зареєстрували зміни до статуту громади, що раніше належала до УПЦ МП. Йдеться про громаду міста Шептицького. Вітаю жителів із вибором справжнього шляху, який звільняє від тягаря підпорядкування кривавому патріарху", – написав він у телеграмі.

За час повномасштабного вторгнення 25 релігійних громад області вийшли зі структури московського патріархату та долучились до ПЦУ. Також ще 20 громад припинили свою діяльність за власною ініціативою.

"На сьогодні свій вибір ще можуть зробити 9 релігійних громад Львівщини, які досі перебувають у єдності з росією", – додав Козицький.

Він зауважив, що якщо за час, встановлений Законом України «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій», ці громади так і не розірвуть свої зв'язки з РПЦ, то припинення їхньої діяльності відбудеться у судовому порядку.

1 грудня 2022 Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії. Відповідний законопроєкт Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради 19 січня 2023.

19 жовтня 2023 Верховна Рада проголосувала за заборону УПЦ МП у першому читанні.

У травні 2024 нардепи домовилися, що в червні вони розглянуть законопроєкт про заборону УПЦ МП в другому читанні. Домовленості досягли після того, як опозиція заблокувала трибуну.