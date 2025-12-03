ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Викрили схему продажу авто, які ввозили в Україну начебто для ЗСУ

Серед підозрюваних – керівник благодійного фонду на Львівщині.

Фото: Львівська обалсна прокуратура

Правоохоронці викрили схему продажу автомобілів, які ввозили в Україну як гуманітарну допомогу для ЗСУ. Серед підозрюваних – керівник благодійного фонду на Львівщині.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

"За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито схему перепродажу транспортних засобів, завезених з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних Сил України (ч. 1 ст. 201-4 КК України)", – розповіли там. 

За даними слідства, з травня цього року 35-річний житель Черкащини налагодив систему ввезення вживаних легкових автівок з країн Євросоюзу. Зокрема, з Литви та Польщі.  Аби уникнути сплати митних платежів, у документах зазначалось, що машини призначені для ЗСУ і ввозились як гуманітарна допомога – з використанням реквізитів мінімум трьох благодійних організацій. 

Щоб перевозити авто через митницю, залучали водіїв з різних областей України. Окрім цього, деякі авто ввозив керівник одного з благодійних фондів Львівщини, - 59-річний мешканець Шептицького району, який знав, що у військо машини не потраплять.

Згодом ці контрабандні авто зберігалися на автомайданчику в Умані, де потенційні покупці могли оглянути авто перед покупкою.

Фото: Львівська обласна прокуратура
Продажем займався "організатор". Попри те, що у технічних паспортах автівок було зазначено, що їхній продаж заборонено, він продавав їх за готівку. Таким чином авто потрапляли до осіб, які не є військовослужбовцями і не мають права користуватися таким транспортом.

Для активного просування "бізнесу" чоловік рекламував свій "товар" у соцмережах. Якщо автомобілі не вдавалося продати через технічний стан, то їх розбирали та реалізовували як запчастини. За це відповідав спільник – 34-річний житель Коломийського району.

Учасників схеми викрили після документування чергового продажу автомобіля за 9 500 доларів США. Під час обшуків за місцем їхнього проживання, а також у місці зберігання вилучили 4 автомобілі KIA, майже 3 млн грн та інші докази.

Фото: Львівська обласна прокуратура
Вартість вилучених автівок складає понад 1,3 млн грн. Слідчі дії тривають. Встановлюються всі причетні особи.

