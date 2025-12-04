На Дніпропетровщині через аварію на шахті загинули двоє гірників

Ліквідація наслідків аварії на шахті у Дніпропетровській області

У Дніпропетровській області унаслідок аварії на одній із шахт загинули двоє гірників.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Державної служби із надзвичайних ситуацій.

"Понад 14 діб тривала рятувальна операція в одній з шахт, на горизонті мінус 410 метрів, де стався прорив пульпи. На жаль, аварія забрала життя двох гірників.", – розповіли у ДСНС.

Пульпа в шахті – це суміш, яка складається з твердих дрібних мінералів (піску, граншлаку) та води.

Фото: ДСНС Аварія на шахті у Дніпропетровській області

У Держслужбі із надзвичайних ситуацій розповіли, що гірничорятувальники працювали у надскладних умовах. Їхнім завданням була не лише ліквідація наслідків аварії, а й пошук гірників, які опинилися в епіцентрі прориву.

Операція ускладнювалася великим об’ємом пульпи.

"Працівникам підприємства, гірникам та гірничорятувальникам довелося виконувати колосальний обсяг робіт: відкачування води із затоплених горизонтів, перевантаження та вивезення пульпи, пошук та евакуація тіл загиблих", – зазначили у ДСНС.

Фото: ДСНС Аварія на шахті у Дніпропетровській області