На Дніпропетровщині через аварію на шахті загинули двоє гірників

Рятувальна операція тривала понад два тижні. 

На Дніпропетровщині через аварію на шахті загинули двоє гірників
Ліквідація наслідків аварії на шахті у Дніпропетrovській області
Фото: ДСНС

У Дніпропетровській області унаслідок аварії на одній із шахт загинули двоє гірників. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Державної служби із надзвичайних ситуацій. 

"Понад 14 діб тривала рятувальна операція в одній з шахт, на горизонті мінус 410 метрів, де стався прорив пульпи. На жаль, аварія забрала життя двох гірників.", – розповіли у ДСНС. 

Пульпа в шахті – це суміш, яка складається з твердих дрібних мінералів (піску, граншлаку) та води.

Аварія на шахті у Дніпропетровській області
Фото: ДСНС
Аварія на шахті у Дніпропетровській області

У Держслужбі із надзвичайних ситуацій розповіли, що гірничорятувальники працювали у надскладних умовах. Їхнім завданням була не лише ліквідація наслідків аварії, а й пошук гірників, які опинилися в епіцентрі прориву.

Операція ускладнювалася великим об’ємом пульпи. 

"Працівникам підприємства, гірникам та гірничорятувальникам довелося виконувати колосальний обсяг робіт: відкачування води із затоплених горизонтів, перевантаження та вивезення пульпи, пошук та евакуація тіл загиблих", – зазначили у ДСНС.

Аварія на шахті у Дніпропетровській області
Фото: ДСНС
Аварія на шахті у Дніпропетровській області
﻿
