Головне за четвер, 4 грудня: понад 150 боєзіткнень, ситуація в Покровську, обстріл пологового в Херсоні

Бойові дії на Донеччині, 154 бойових зіткнення, ворожі обстріли, атака БпЛА на Харків. Яким запам’ятається 1380-й день повномасштабної війни.

Увечері 4 грудня у Харкові пролунали вибухи внаслідок атак росіян.

“Попередньо маємо приліт ворожого БПЛА в Основʼянському районі”, - повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Пізніше він повідомив про ще один удар в Основʼянському районі, та про третій приліт російського безпілотника по Харкову.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 4 грудня відбулося 154 бойові зіткнення.

Третина боєзіткнень від початку доби (51) - на Покровському напрямку. Активні бойові дії точились також на Олександрівському напрямку (19).

Сили оборони продовжують утримувати північну частину Покровська. У його районі та в районі Мирнограда оборонці активними діями блокують спроби окупантів накопичити штурмові піхотні групи і просуватися в обхід, повідомив головком Олександр Сирський у Facebook.

І в Покровську, і в Мирнограді українські військовослужбовці продовжують утримувати визначені райони. Сирський запевнив, що українські командири розуміють важливість збереження життів і здоров'я захисників.

Російські війська вкотре обстріляли перинатальний центр у Херсоні.

"У Херсоні російські терористи продовжують жорстоко воювати з дітьми – навіть тими, хто тільки має зʼявитися на світ. Вчергове окупаційні війська обстріляли перинатальний центр. У момент “прильоту” лікарі саме приймали пологи", - повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

На щастя, ніхто з немовлят, пацієнтів та медиків не постраждав.

Росіяни обстрілюють пологовий будинок у Херсоні втретє щонайменше.

У Ставропольському краї Росії українські військові уразили підприємство ВПК, яке виробляє базові компоненти для вибухових речовин, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У ніч на 4 грудня підрозділи Сил оборони України уразили одне з найбільших хімічних підприємств РФ – «Невинномиський Азот». У результаті обстрілу уражений один із цехів виробництва, на об'єкті пожежа.

Ще одна успішна операція Сил оборони України - ураження скупчення живої сили росіян на полігоні поблизу Докучаєвська (тимчасово окупована територія Донецької області).

Чотири невідомі дрони військового типу порушили заборону на польоти над Дубліном та наблизилися до маршруту посадки літака президента України Володимира Зеленського, пише видання The Journal.

Літак Зеленського приземлився трохи раніше він запланованого часу, і саме це убезпечило його від потенційної небезпеки: дрони досягли точки, де борт мав пролетіти, буквально тієї миті, коли він уже був на землі. Після цього апарати почали кружляти над кораблем ВМС Ірландії, який непублічно залучили до забезпечення безпеки візиту. За даними джерел, дрони злетіли з північного сходу Дубліна і перебували в повітрі близько двох годин. Ірландська поліція перевіряє, чи стартували вони з суходолу, чи з непоміченого судна.

Наразі невідомо, хто саме керував БпЛА і де вони перебувають.

Тримаймося!