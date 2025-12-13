Вибори в гібридних умовах: уроки Молдови та Румунії для України

Після нещодавнього інтерв’ю Дональда Трампа виданню Politico в український дискурс повернулось питання проведення виборів, і незалежно від того, коли ці вибори відбудуться — під час воєнних дій або після повного або тимчасового їх припинення, підготовку потрібно починати вже. Зрозуміло, що держава повинна відігравати ключову роль, готуючи законодавчу базу та зміцнюючи інституції, але рівноцінну участь у цих процесах мають брати також і вся спільнота, громадянське суспільство і медіа. В умовах реальності гібридних воєн, коли вже очевидно, що ворог застосовуватиме всі можливі засоби для того, аби розхитати ситуацію зсередини та відновити свій політичний вплив, лише підхід із залученням всього суспільства (whole of society approach) здатний забезпечити захист європейського демократичного вибору України, а зрештою — і державності. Але є і хороші новини — вже є певний досвід інших країн проведення виборів в умовах гібридної агресії, який при належному осмисленні може стати у нагоді та допомогти українцям захистити наші цінності і шлях.

Фото: novostipmr.com

Восени 2024 року громадяни Молдови підтвердили свій європейський вибір — і зробили це всупереч системним спробам Росії зірвати проєвропейський курс країни. Закріплення євроінтеграції в Конституції та переобрання Маї Санду стали не фіналом, а радше першим актом довшої гри. Уже було зрозуміло: парламентські вибори 2025 року стануть новою спробою Кремля нав’язати політичний вплив через інструменти виборчого втручання.

Менш очевидним на початку був масштаб гібридного тиску в Румунії. Але події зими 2024 — весни 2025 років швидко розвіяли ілюзії. Зовнішнє втручання, маніпуляції виборцями та спроби підірвати демократичну стабільності виявилися настільки серйозними, що призвели до безпрецедентних рішень — скасування першого туру виборів і виходу з перегонів двох кандидатів.

Обидві країни опинилися перед необхідністю діяти швидко — не лише для захисту конкретного виборчого результату, а й для збереження довіри до демократичних інститутів загалом. Уроки цього досвіду важливі для всієї Європи, але для України вони критично важливі, адже ставки будь-якого майбутнього виборчого процесу будуть для нас безпрецедентно високими.

У Молдові й Румунії ключову роль відіграли соціальні мережі. Йдеться не тільки про класичні інструменти дезінформації — ботоферми, фейкові акаунти та поширення ворожих наративів. Значно небезпечнішою виявилася гібридність підходів: інфлюенсери, які де-факто займалися політичною рекламою в нерегульованому просторі платформ, а також використання соцмереж для координації підкупу виборців.

Діалог держав із платформами залишається складним і малоефективним. TikTok опинився під пильною увагою Європейського парламенту після румунських виборів, Telegram дедалі частіше фігурує в публічних дискусіях у контексті можливих зв’язків із російськими спецслужбами, а рішення Meta переглянути політику фактчекінгу під гаслом «свободи вираження» лише підсилюють занепокоєння. В таких обставинах сподіватися лише на саморегуляцію платформ не виглядає безпечним та реальним варіантом, але чотирикутник “громадянське суспільство — медіа —- держава —- міжнародні партнерства, засновані на спільних цінностях та ризиках”, набуває критичної ваги. В рамках такого чотирикутника має бути напрацьована модель взаємодії, яка б відходила від реактивного фактчекінгу та поєднувала б координований моніторинг та аналіз інформаційних загроз та тактик маніпулювання, пребанкінг та проактивну освітню і наративну роботу. Для успіху цих зусиль важливо, аби така модель грунтувалась на потребах та специфіці аудиторій, тобто відповідала реальності життя людей та їх потребам, хвилюванням та інтересам.

Медіаграмотність і критичне мислення повинні перестати бути «м’якою» гуманітарною темою, і перетворитись натомість на інструмент суспільної стійкості й національної безпеки. Уряду варто переосмислити цю сферу не як факультатив для шкіл, а як системну політику для різних вікових і соціальних груп — із чітким розумінням, для чого ці навички потрібні й як вони працюють у реальному житті.

Паралельно потрібна чесна, доказова розмова з громадянами про гібридні загрози та механізми впливу, з аргументами, підібраними під кожен сегмент цільової аудиторії. Про те, як формуються наративи, як вони підсилюються алгоритмами й чому окремі інформаційні кампанії не є випадковими. Прозоре регулювання й пояснення причинно-наслідкових зв’язків в інформаційному середовищі — ключ до відновлення довіри.

Зважаючи на досвід Молдови, можна зі впевненістю стверджувати, що підкуп виборців — офлайн чи онлайн, — залишатиметься одним із найефективніших інструментів впливу в умовах економічної вразливості. Очевидно, що в післявоєнній або воєнній Україні швидко зменшити економічну залежність громадян неможливо. Але можливо системно будувати культуру доброчесності — через обізнаність, прозорість, освіту, розслідувальну журналістику та посилення спроможностей наглядових органів, зокрема, у сфері протидії незаконному фінансуванню й криптовалютним потокам із ворожих джерел.

Зрештою, головний виклик — зберегти баланс між національною безпекою та демократичними принципами. Будь-які захисні заходи мають залишатися в межах демократії, спиратися на прозорість, підзвітність і довіру суспільства. Єдиний ефективний шлях — вищезгаданий підхід «усієї спільноти», де відповідальність розділена між державою, політичними силами, бізнесом, медіа та громадянським суспільством. Розбудова партнерських зв'язків та співпраця між інституціями громадянського суспільства, медіа, державою, а також — міжнародними партнерами, є життєво необхідною, адже жодна інституція самостійно не здатна захистити вибори та забезпечити подальшу стійкість, а разом — це можливо.

Один із ключових висновків сучасного досвіду виборчих кампаній полягає в тому, що виборче втручання не відбувається «в один день». Воно готується роками. Тому дискусія про можливість виборів у воєнній Україні не може зводитися лише до аргументів «за» чи «проти». Стратегії реагування мають бути розроблені заздалегідь, постійно оновлюватися й адаптуватися до контексту — навіть якщо самі вибори відкладені.