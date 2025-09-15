У Молдові провели сьогодні 30 обшуків через підкуп виборців

Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ГоловнаСвіт

У Молдові провели сьогодні 30 обшуків через підкуп виборців

На опублікованих правоохоронцями кадрах розслідування йдеться про групу олігарха-втікача Ілана Шора.

У Молдові провели сьогодні 30 обшуків через підкуп виборців
Ілан Шор
Фото: EPA/UPG

У Молдові сьогодні відбулося близько 30 обшуків у межах справи про незаконне фінансування партій, відмивання грошей та підкуп виборців перед парламентськими виборами. 

Про це повідомляє видання Newsmaker.

Внаслідок обшуків затримали 10 осіб. Згідно з опублікованими правоохоронцями кадрами розслідування, йдеться про групу олігарха-втікача Ілана Шора. На записі також чути, як обговорюють найнятих для підкупу виборців людей.

Співробітники Національного центру боротьби з корупцією (НЦПК) разом із прокурорами міста Бєльці провели обшуки у будинках, офісах та автомобілях фізичних і юридичних осіб.

За інформацією слідства, члени та прихильники, пов'язані з однією з партій, реалізували схему підкупу виборців перед виборами.

Правоохоронці зафіксували підозрілі операції з коштами, зокрема в іноземній та віртуальній валютах, які використовували для приховування незаконного походження грошей. Загальну суму цих операцій ще належить встановити. Внаслідок обшуків 10 людей затримали на 72 години.

“Правоохоронці вилучили значну суму грошей у різній валюті, електронні носії інформації, чернетки та інші докази вербування виборців, які мали переконати їх підтримати на виборах 28 вересня певну політичну партію”, ‒ зазначає видання.

НЦПК опублікував кадри, зроблені в ході розслідування, на яких видно, що йдеться про групу партій, пов'язаних з олігархом-втікачем Іланом Шором. 

Як повідомили у МВС, з початку виборчого періоду у Молдові правоохоронці провели близько 2 тис. обшуків. За цей же час порушили кілька кримінальних справ, зокрема за фактами проведення протестів, що оплачуються. Затримали десятки людей.

Парламентські вибори у Молдові призначили на 28 вересня.

Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія розширила втручання у вибори в її країні, зокрема, охопивши діаспору за кордоном. Вона звинуватила Москву у використанні російських православних священників для поширення російської пропаганди та розгортанні мережі ботів "Матрьошка" для створення фальшивого контенту, видаючи себе за легітимні іноземні ЗМІ.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies