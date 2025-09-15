У Молдові провели сьогодні 30 обшуків через підкуп виборців

У Молдові сьогодні відбулося близько 30 обшуків у межах справи про незаконне фінансування партій, відмивання грошей та підкуп виборців перед парламентськими виборами.

Про це повідомляє видання Newsmaker.

Внаслідок обшуків затримали 10 осіб. Згідно з опублікованими правоохоронцями кадрами розслідування, йдеться про групу олігарха-втікача Ілана Шора. На записі також чути, як обговорюють найнятих для підкупу виборців людей.

Співробітники Національного центру боротьби з корупцією (НЦПК) разом із прокурорами міста Бєльці провели обшуки у будинках, офісах та автомобілях фізичних і юридичних осіб.

За інформацією слідства, члени та прихильники, пов'язані з однією з партій, реалізували схему підкупу виборців перед виборами.

Правоохоронці зафіксували підозрілі операції з коштами, зокрема в іноземній та віртуальній валютах, які використовували для приховування незаконного походження грошей. Загальну суму цих операцій ще належить встановити. Внаслідок обшуків 10 людей затримали на 72 години.

“Правоохоронці вилучили значну суму грошей у різній валюті, електронні носії інформації, чернетки та інші докази вербування виборців, які мали переконати їх підтримати на виборах 28 вересня певну політичну партію”, ‒ зазначає видання.

НЦПК опублікував кадри, зроблені в ході розслідування, на яких видно, що йдеться про групу партій, пов'язаних з олігархом-втікачем Іланом Шором.

Як повідомили у МВС, з початку виборчого періоду у Молдові правоохоронці провели близько 2 тис. обшуків. За цей же час порушили кілька кримінальних справ, зокрема за фактами проведення протестів, що оплачуються. Затримали десятки людей.

Парламентські вибори у Молдові призначили на 28 вересня.

Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія розширила втручання у вибори в її країні, зокрема, охопивши діаспору за кордоном. Вона звинуватила Москву у використанні російських православних священників для поширення російської пропаганди та розгортанні мережі ботів "Матрьошка" для створення фальшивого контенту, видаючи себе за легітимні іноземні ЗМІ.