Світ

У польській Службі держохорони розповіли подробиці інциденту з дроном у центрі Варшави

Речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Кароліна Галецька підтвердила інцидент.

У польській Службі держохорони розповіли подробиці інциденту з дроном у центрі Варшави
Служба державної охорони Польщі
Фото: dorzeczy.pl

Безпілотник, який вчора ввечері літав над урядовими будівлями та президентською резиденцією у Варшаві, не становив загрози.

Про це представник командування Служби державної охорони Богуслав Піорковський розповів Polsat News.

“Співробітники Служби державної охорони (SOP), які патрулювали район, помітили дрон. Чоловіків, які керували дроном, затримали на гарячому та передали поліції”, – сказав Пірковський.

Зазначимо, дрон помітили над будівлями уряду на вулиці Парковій і над Бельведерським палацом. Відомо, що затримали двох громадян Білорусі.

Речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Кароліна Галецька підтвердила інцидент та арешт двох осіб в інтерв’ю Interia.

“SOP та Служби Міністерства внутрішніх справ та адміністрації працюють та охороняють найважливіші об’єкти в країні. Це показує, що Польща в безпеці”, – сказав зі свого боку заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Веслав Щепанський.

Додамо, польський прем’єр-міністр Дональд Туск у дописі на соцплатформі X закликав “не шукати ворога на Заході”. “Європейські союзники не підвели в цей момент випробування. Загроза – це Схід та всі ті, хто намагається розбити євроатлантичну єдність”, – додав він. 

  • Уночі 10 вересня під час чергового масованого нападу проти України понад 10 російських дронів перетнули повітряний кордон Польщі. Це траплялося і раніше, але цього разу країна уперше вирішила їх збивати. Дрони були бойовими, не “приманками”.
  • Один будинок зазнав пошкоджень.
  • Після інциденту Чехія та Нідерланди, серед інших, заявили, що надішлють до Польщі більше військової техніки, тоді як у Норвегії та Великій Британії російських послів викликали до їхніх міністерств закордонних справ. 
  • НАТО розгорнуло операцію Eastern Sentry, покликану протидіяти наступним атакам. В її межах декілька країн-союзниць нададуть Польщі авіацію, а війська НАТО зможуть перебувати на її території на постійній основі.
