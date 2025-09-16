У польській Службі держохорони розповіли подробиці інциденту з дроном у центрі Варшави

Безпілотник, який вчора ввечері літав над урядовими будівлями та президентською резиденцією у Варшаві, не становив загрози.

Про це представник командування Служби державної охорони Богуслав Піорковський розповів Polsat News.

“Співробітники Служби державної охорони (SOP), які патрулювали район, помітили дрон. Чоловіків, які керували дроном, затримали на гарячому та передали поліції”, – сказав Пірковський.

Зазначимо, дрон помітили над будівлями уряду на вулиці Парковій і над Бельведерським палацом. Відомо, що затримали двох громадян Білорусі.

Речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Кароліна Галецька підтвердила інцидент та арешт двох осіб в інтерв’ю Interia.

“SOP та Служби Міністерства внутрішніх справ та адміністрації працюють та охороняють найважливіші об’єкти в країні. Це показує, що Польща в безпеці”, – сказав зі свого боку заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Веслав Щепанський.

Додамо, польський прем’єр-міністр Дональд Туск у дописі на соцплатформі X закликав “не шукати ворога на Заході”. “Європейські союзники не підвели в цей момент випробування. Загроза – це Схід та всі ті, хто намагається розбити євроатлантичну єдність”, – додав він.

Nie szukajcie wroga na Zachodzie. Europejscy sojusznicy nie zawiedli w chwili próby. Zagrożeniem jest Wschód i ci wszyscy, którzy próbują rozbić euroatlantycką jedność. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 15, 2025