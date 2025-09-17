В Ірані стратили чоловіка, звинуваченого у шпигунстві на користь Ізраїлю

Адвокат відповідача звернувся з апеляцією до Верховного Суду, який відхилив це клопотання.

У Ірані стратили чоловіка, звинуваченого у шпигунстві на користь Ізраїлю.

Як пише Reuters, згідно з повідомленням державних ЗМІ Ірану, чоловіка звали Бабак Шахбазі.

Шахбазі звинуватили у тому, що він працював разом з Есмаїлом Фекрі, ще одним засудженим, страченим у червні за шпигунство на користь Ізраїлю з початку 2022 року.

Шахбазі звинуватили у використанні свого становища підрядника, який встановлював охолоджувальні пристрої для збору інформації з конфіденційних місць, таких як серверні кімнати, а також центри, пов'язані з військовим та безпековим апаратом.

Іран вже стратив багатьох людей, яких звинувачує у зв'язках з ізраїльською розвідувальною службою Моссад та сприянні її операціям у країні.

Кількість страт іранців, засуджених за шпигунство на користь Ізраїлю, цього року значно зросла, за останні місяці було виконано щонайменше дев'ять смертних вироків.