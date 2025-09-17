«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
ГоловнаСвіт

В Ірані стратили чоловіка, звинуваченого у шпигунстві на користь Ізраїлю

Адвокат відповідача звернувся з апеляцією до Верховного Суду, який відхилив це клопотання.

В Ірані стратили чоловіка, звинуваченого у шпигунстві на користь Ізраїлю
Ілюстративне фото
Фото: dailymail.co.uk

У Ірані стратили чоловіка, звинуваченого у шпигунстві на користь Ізраїлю.

Як пише Reuters, згідно з повідомленням державних ЗМІ Ірану, чоловіка звали Бабак Шахбазі.

Шахбазі звинуватили у тому, що він працював разом з Есмаїлом Фекрі, ще одним засудженим, страченим у червні за шпигунство на користь Ізраїлю з початку 2022 року.

Шахбазі звинуватили у використанні свого становища підрядника, який встановлював охолоджувальні пристрої для збору інформації з конфіденційних місць, таких як серверні кімнати, а також центри, пов'язані з військовим та безпековим апаратом.

Адвокат відповідача звернувся з апеляцією до Верховного Суду, який відхилив це клопотання.

Іран вже стратив багатьох людей, яких звинувачує у зв'язках з ізраїльською розвідувальною службою Моссад та сприянні її операціям у країні.

Кількість страт іранців, засуджених за шпигунство на користь Ізраїлю, цього року значно зросла, за останні місяці було виконано щонайменше дев'ять смертних вироків.

  • Нещодавно в Ірані стратили чоловіка, засудженого за участь у протестах 2022 року, які спалахнули після смерті Махси Аміні.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies