Суспільне: Україна незабаром вперше отримає допомогу за програмою PURL

Високопосадовець Білого дому повідомив Суспільному, що Україна незабаром отримає допомогу із США за програмою PURL.
"Це принесе мільярди доларів для оборонної промисловості США та підтримає порядок денний президента Трампа, який спрямований на заохочення Європи до більшої відповідальності за власну оборону", - сказав співрозмовник Суспільного.
Він також додав, що цю угоду у Білому домі називають "історичною".
Посадовець наголосив, що Пентагон сприяв першому продажу зброї відповідно до пріоритетів політики “Америка понад усе” та “зусиль спрямованих на припинення цієї війни”.
- Раніше повідомлялось, що адміністрація Трампа схвалила надання Україні озброєнь, які будуть придбані за кошти союзників. Наразі схвалені два пакети вартістю 500 млн доларів.