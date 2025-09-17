Суспільне: Україна незабаром вперше отримає допомогу за програмою PURL

Цю угоду у Білому домі називають "історичною".

Високопосадовець Білого дому повідомив Суспільному, що Україна незабаром отримає допомогу із США за програмою PURL.

"Це принесе мільярди доларів для оборонної промисловості США та підтримає порядок денний президента Трампа, який спрямований на заохочення Європи до більшої відповідальності за власну оборону", - сказав співрозмовник Суспільного.

Він також додав, що цю угоду у Білому домі називають "історичною".

Посадовець наголосив, що Пентагон сприяв першому продажу зброї відповідно до пріоритетів політики “Америка понад усе” та “зусиль спрямованих на припинення цієї війни”.