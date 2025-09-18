Завтра відбудеться телефонна розмова Трампа і Цзиньпіна. Мова буде йти про тарифи і TikTok

Телефонна розмова президента Дональда Трампа з головою Китаю Сі Цзиньпіном запланована на п'ятницю о 9:00 ранку за вашингтонським часом (15:00 за Києвом).

Про це повідомляє Bloomberg.

Ця розмова стане першою “прямою зустріччю” між лідерами найбільших економік світу з червня, а на порядку денному будуть питання майбутнього додатка TikTok від ByteDance та тарифного перемир'я між Вашингтоном і Пекіном.

Телефонний дзвінок політиків є переломним моментом для обох сторін, і за ним уважно стежитимуть, щоб дізнатися, чи погодяться Трамп і Сі провести свою першу особисту зустріч після повернення президента США на посаду.

Перемовники з двох країн на початку цього тижня досягли рамкової угоди про збереження американських операцій TikTok відповідно до закону про національну безпеку. Згідно з цією домовленістю, американські операції придбає консорціумом, до складу якого входять Oracle, Andreessen Horowitz та приватна інвестиційна компанія Silver Lake Management, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням, але деталі плану невідомі. Чиновники заявили, що Трампу та Сі потрібно буде остаточно узгодити його під час розмови.

Трамп заявив, що американський підрозділ додатка може коштувати десятки мільярдів доларів. “Мені не подобається бачити, як таку цінність викидають у вікно”, – сказав він у вівторок у Вашингтоні перед від'їздом до Великої Британії.

П'ятничний дзвінок також відбудеться на тлі розрядки напруженості між Вашингтоном і Пекіном, унаслідок якої країни скасували стрімкі тарифи “око за око”, запроваджені раніше цього року, що налякали ринки та викликали занепокоєння щодо глобального спаду. Поточна 90-денна пауза, після попередніх продовжень, має тривати до початку листопада.

Фото: EPA/UPG

Невирішеним питанням у відносинах між Вашингтоном і Пекіном залишаються дії Китаю, спрямовані проти виробника чипів Nvidia. Цього місяця китайська влада опублікувала результати попереднього розслідування, яке виявило, що Nvidia порушила антимонопольне законодавство після придбання виробника мережевого обладнання Mellanox Technologies. Американські чиновники обурилися цим розвитком подій під час переговорів з китайськими переговірниками цього тижня.

Тим часом Трамп уклав угоду з Nvidia, яка дозволить поставки певних чипів до Китаю, якщо уряд США отримає 15% від продажів.

Інші питання, які можуть виникнути під час обговорень, включають експортний контроль над рідкоземельними мінералами, які є критично важливими для передових американських технологічних компаній, а також потенційне китайське замовлення на літаки Boeing.

Однак, попри те, що перемир'я триває, Трамп закликав союзників посилити санкції проти Китаю та Індії через закупівлю цими країнами російських енергоресурсів, намагаючись посилити економічний тиск на президента Росії Володимира Путіна та покласти край його війні проти України.