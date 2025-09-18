Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Китай припиняє антимонопольне розслідування щодо Google на тлі перемовин зі США

Розслідування було зосереджено на домінуванні операційної системи Android американської компанії та її впливу на китайських виробників телефонів, таких як Oppo та Xiaomi, які використовують це програмне забезпечення.

Фото: EPA/UPG

Китай припиняє антимонопольне розслідування щодо Google на тлі активізації Пекіном і Вашингтоном перемовин щодо TikTok, Nvidia та торгівлі.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

Розслідування щодо Google, офіційно розпочате у лютому, було зосереджено на домінуванні операційної системи Android американської компанії та її впливу на китайських виробників телефонів, таких як Oppo та Xiaomi, які використовують це програмне забезпечення.

За словами двох джерел, це рішення сигналізує про тактичну переорієнтацію Пекіна, який тепер концентрує свою регуляторну міць на Nvidia, найдорожчому у світі виробнику чипів, як важіль тиску на торгових переговорах між США та Китаєм.

У той же час припинення розслідування щодо Google надсилає Вашингтону позитивний сигнал про те, що Пекін може виявити гнучкість на переговорах, підкреслює одне з джерел.

Цього тижня США та Китай провели у Мадриді триденні торгові переговори щодо тарифів, експортного контролю та продажу TikTok після трьох попередніх раундів переговорів у Женеві, Лондоні та Стокгольмі. Очікується, що президент США Дональд Трамп завершить угоду щодо TikTok під час розмови з головою КНР Сі Цзиньпіном у п'ятницю.

Google не була офіційно повідомлена про рішення припинити розслідування, повідомили два джерела, знайомі із ситуацією.
