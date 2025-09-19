За 30 кілометрів від польського Любліна виявили ймовірні уламки ракети

Польські військовослужбовці вантажать дрон з місця падіння в селі Вогин, східна Польща, 10 вересня 2025 року

У Польщі менш ніж за 30 кілометрів від Любліна виявили підозрілий предмет, схожий на уламки ракети.

Про це йдеться у дописі Військової жандармерії Польщі на соціальній платформі X.

“Військова жандармерія проводить дії у населеному пункті Хойни, у Люблінському воєводстві, де можуть перебувати рештки ракети, ймовірно використаної для знищення дрона”, ‒ зазначили у жандармерії.

RMF24 інформує, що уламки виявив місцевий житель, який повідомив про знахідку до поліцію.

Детальні процесуальні огляди уламків проведе сьогодні підрозділ Військової жандармерії у Любліні. Огляд відбудеться під наглядом Окружної прокуратури.

#ŻandarmeriaWojskowa prowadzi działania w miejscowości Choiny, w województwie lubelskim, gdzie mogą znajdować się szczątki rakiety prawdopodobnie użytej do zestrzelenia drona.

Dokładne oględziny procesowe tego obiektu zostaną przeprowadzone w dniu 19 września br. przez OŻW Lublin pic.twitter.com/ZcOiVZt652 — Żandarmeria Wojskowa (@Zandarmeria) September 18, 2025

Уночі 10 вересня під час чергового масованого нападу проти України близько 19 російських дронів перетнули повітряний кордон Польщі. Це траплялося і раніше, але цього разу країна уперше вирішила їх збивати. Дрони були бойовими, не “приманками”. Один будинок зазнав пошкоджень.

Rzeczpospolita із посиланням на джерела повідомила, що житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а ракета з польського винищувача F-16.

Вчора міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил.