Світ

За 30 кілометрів від польського Любліна виявили ймовірні уламки ракети

Військова жандармерія сьогодні обстежить знахідку.

За 30 кілометрів від польського Любліна виявили ймовірні уламки ракети
Польські військовослужбовці вантажать дрон з місця падіння в селі Вогин, східна Польща, 10 вересня 2025 року
Фото: EPA/UPG

У Польщі менш ніж за 30 кілометрів від Любліна виявили підозрілий предмет, схожий на уламки ракети.

Про це йдеться у дописі Військової жандармерії Польщі на соціальній платформі X.

“Військова жандармерія проводить дії у населеному пункті Хойни, у Люблінському воєводстві, де можуть перебувати рештки ракети, ймовірно використаної для знищення дрона”, ‒ зазначили у жандармерії.

RMF24 інформує, що уламки виявив місцевий житель, який повідомив про знахідку до поліцію.

Детальні процесуальні огляди уламків проведе сьогодні підрозділ Військової жандармерії у Любліні. Огляд відбудеться під наглядом Окружної прокуратури.

Уночі 10 вересня під час чергового масованого нападу проти України близько 19 російських дронів перетнули повітряний кордон Польщі. Це траплялося і раніше, але цього разу країна уперше вирішила їх збивати. Дрони були бойовими, не “приманками”. Один будинок зазнав пошкоджень.

Rzeczpospolita із посиланням на джерела повідомила, що житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а ракета з польського винищувача F-16.

Вчора міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил.
