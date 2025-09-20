Трамп змусив кваліфікованих працівників платити 100 тисяч доларів за візу

Президент США Дональд Трамп підписав указ, відповідно до якого видача американської візи H-1B, яка надається кваліфікованим іноземним працівникам, має супроводжуватися виплатою державі 100 тисяч доларів комісії.

Як пише BBC, таким чином Білий дім хоче змустити американських роботодавців охочіше брати на роботу місцевих випускників університетів замість того, щоб шукати талановиті кадри деінде по світу.

Проти такої ініціативи виступали представники великого бізнесу, особливо технологічні гіганти. Мільярдер Ілон Маск стверджував, що плата за візу завадить Америці знаходити та залучати до себе провідних спеціалістів. Імміграційні юристи називають указ "останнім цвяхом у домовину" малих стартапів та підприємств, які не змогли знайти потрібних їм людей на внутрішньому ринку праці.