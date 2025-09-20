Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Трамп змусив кваліфікованих працівників платити 100 тисяч доларів за візу

Трамп змусив кваліфікованих працівників платити 100 тисяч доларів за візу
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп підписав указ, відповідно до якого видача американської візи H-1B, яка надається кваліфікованим іноземним працівникам, має супроводжуватися виплатою державі 100 тисяч доларів комісії.

Як пише BBC, таким чином Білий дім хоче змустити американських роботодавців охочіше брати на роботу місцевих випускників університетів замість того, щоб шукати талановиті кадри деінде по світу.

Проти такої ініціативи виступали представники великого бізнесу, особливо технологічні гіганти. Мільярдер Ілон Маск стверджував, що плата за візу завадить Америці знаходити та залучати до себе провідних спеціалістів. Імміграційні юристи називають указ "останнім цвяхом у домовину" малих стартапів та підприємств, які не змогли знайти потрібних їм людей на внутрішньому ринку праці.  
