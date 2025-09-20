Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Сили оборони Естонії показали траєкторію польоту російських винищувачів над країною

Російські військові літаки перебували у повітряному простору країни НАТО 12 хвилин.

Сили оборони Естонії показали траєкторію польоту російських винищувачів над країною
ілюстративне фото: російський винищувач МіГ-31БМ
Фото: wikipedia.org

У суботу Сили оборони Естонії опублікували карту з траєкторією польоту російських винищувачів МіГ-31, які увійшли в п'ятницю без дозволу в повітряний простір Естонії, передає ERR. 

Російські винищувачі без дозволу увійшли до естонського повітряного простору в районі острова Вайнлоо і знаходилися там 12 хвилин. У літальних апаратів були відсутні плани польоту, а транспондери було відключено.

На карті видно, як літаки летіли зі сходу на захід, паралельно до естонського кордону.

Фото: ERR

Низка лідерів союзних країн засудили дії Росії. У п'ятницю прем'єр-міністр Крістен Міхал заявив, що естонський уряд запросив консультації із союзниками щодо статті 4 НАТО.

У суботу порушення російського винищувача засудили також президент Франції Еммануель Макрон та міністр оборони Великої Британії Джон Хілі.
