У суботу Сили оборони Естонії опублікували карту з траєкторією польоту російських винищувачів МіГ-31, які увійшли в п'ятницю без дозволу в повітряний простір Естонії, передає ERR.

Російські винищувачі без дозволу увійшли до естонського повітряного простору в районі острова Вайнлоо і знаходилися там 12 хвилин. У літальних апаратів були відсутні плани польоту, а транспондери було відключено.

На карті видно, як літаки летіли зі сходу на захід, паралельно до естонського кордону.

Фото: ERR

Низка лідерів союзних країн засудили дії Росії. У п'ятницю прем'єр-міністр Крістен Міхал заявив, що естонський уряд запросив консультації із союзниками щодо статті 4 НАТО.

У суботу порушення російського винищувача засудили також президент Франції Еммануель Макрон та міністр оборони Великої Британії Джон Хілі.