У Бундесвері закликають розгорнути у німецькому війську нові антидронові системи

Польські військовослужбовці вантажать дрон з місця падіння в селі Вогин, східна Польща, 10 вересня 2025 року.

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр закликає якнайшвидше розгорнути в німецьких збройних силах нові системи озброєнь для протидії безпілотникам.

Про це він сказав в інтерв’ю dpa, пише “Європейська правда”.

“Для мене ясно одне: врешті-решт, ймовірно, справа дійде до того, що нам доведеться використовувати безпілотники проти безпілотників”, – зазначив Броєр.

За його словами, враховуючи кількість дронів, які Росія використовує проти України, ефективна оборона “можлива лише через поєднання різних можливостей”.

Німецький генерал очікує прогресу протягом декількох місяців.

Проте Броєр попередив, що було б "помилкою" випускати з поля зору інші загрози.

“Ми не повинні зараз говорити, що ми зосереджені лише на безпілотниках. Хоч би яким важливим для нашої обороноздатності не був розвиток безпілотників, ми все ще стикаємось із загрозами з боку крилатих ракет, ракет і літаків”, – додав він.

Вчора у Вармінсько-Мазурському воєводстві знайшли ймовірно останній з російських дронів, які залетіли до Польщі минулого тижня.