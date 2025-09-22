Польща затримала на кордоні понад 58 тонн томатної пасти з України

На польському кордоні затримали понад 58 тонн томатної пасти з України.

Про це повідомляє RMF24.

Зазначається, що інспекція з якості сільського господарства та харчових продуктів (IJHARS) виявила цвіль у 36% партії. Рішення ухвалили ще 19 вересня, і воно вже набуло чинності.

Проблеми із якістю виявили не лише в українській продукції. Останніми днями польські інспектори заблокували й інші великі партії імпорту. Так, у Варшаві IJHARS заборонила ввезення 23 тонн китайського часнику через відсутність позначення країни походження на упаковці.

Крім того, інспекція у Щецині не допустила на ринок Польщі майже 16 тонн консервованих ананасів із Філіппін через відсутність маркування польською мовою.