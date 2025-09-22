Україна засудила незаконний візит до тимчасово окупованого Криму дипломатів з Малі, Нігеру та Буркіна-Фасо

Своїми діями посли фактично взяли участь у російській кампанії з легітимізації колоніальних загарбань.

Україна засудила візит до тимчасово окупованого Криму послів Малі Сейду Каміссоки, Нігеру Ісси Абду Сідіка та Буркіна-Фасо Арістіда Тапсоби в Росії.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

Як зазначили у МЗС, африканські дипломати грубо порушили міжнародне право, суверенітет і територіальну цілісність України, а також низку резолюцій Генеральної асамблеї ООН. Такі дії суперечать українському законодавству, що чітко визначає порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію.

У МЗС розглядають цей візит як зухвале порушення норм міжнародного права й національного законодавства не лише зазначеними особами, але й режимами, які вони представляють.

"Дії послів виглядають особливо цинічно на тлі зусиль, які нібито докладають режими Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру для збереження й захисту власного суверенітету та територіальної цілісності", — наголошують у відомстві.

Росія продовжує використовувати окремих іноземних дипломатів як оплачуваних статистів у своїх пропагандистських цілях, намагаючись створити хибне враження про міжнародну легітимізацію тимчасово окупованих територій.

У МЗС закликали усвідомити, що своїми діями посли фактично взяли участь у російській кампанії з легітимізації колоніальних загарбань, що робить позицію цих африканських дипломатів особливо лицемірною.

"Україна залишає за собою право на дії у відповідь на будь-які порушення її суверенітету та територіальної цілісності", – йдеться в заяві.