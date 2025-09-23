Трамп: якщо Росія не погодиться шукати мирних рішень – ми будемо готові накласти дуже жорсткі тарифи

Президент США знову сказав про готовність застосувати заходи проти Росії, але знову не уточнив, коли саме.

Президент США Дональд Трамп під час виступу на Генасамблеї ООН згадав про війну в Україні і сказав, що раніше вважав, що зможе закінчити її швидко. Трансляцію виступу українською мовою вело Суспільне.

Трамп додав, що закінчити швидко не вийшло, бо "під час війни бувають несподіванки". Так само як Владімір Путін розраховував перемогти за три дні.

"Це не сталося маленькою переможною війною. Росія не виглядяє через це добре", – сказав він.

Трамп додав, що у війні Росії проти України гинуть "переважно військові" і страждають від дронів та ракет міста. Він вкотре повторив припущення, що якби він був президентом, то цю війну б не починали.

Американський президент нагадав, що досі є країни, що купують у Росії енергоресурси.

"Індія та Китай зараз є основними джерелами фінансування, тому що вони продовжують закуповувати російську нафтогазову продукцію. Але багато інших країн закуповували її, навіть членів НАТО. Я лише недавно дізнався про це, але як це дивно звучить: фінансувати війну проти себе. І також коли Росія не погодиться шукати мирних рішень, ми будемо готові накласти дуже жорсткі тарифи, і тоді всі інші країни мають долучитися", – сказав він.

Трамп додав, що США до Росії далеко – цілий океан, але інші країни мають задуматися і припинити закупівлі нафти і газу в Росії.

"Я готовий ці речі обговорювати з європейськими державами, присутніми тут", – додав він.

Дональд Трамп не вперше анонсує тарифи проти країн, що продовжують купувати в Росії нафту і газ. Однак він не озвучував жодних дедлайнів.