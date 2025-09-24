Розвідка: уряд Китаю призупинив закупівлі російської сировини

У вересні уряд Китаю припинив дію неофіційних субсидій, які допомагали державним компаніям імпортувати мідь і нікель з Росії, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Як зазначають у СЗРУ, раніше ці пільги – у формі знижок або фіксованих виплат – компенсували логістичні витрати, забезпечували конкурентні переваги російським постачальникам та підтримували стабільність ланцюгів поставок.

Рішення уряду КНР стало частиною стратегії оптимізації державних витрат і диверсифікації імпортних потоків.

"Пекін активно інвестує у видобуток міді й нікелю в Індонезії, Африці та Латинській Америці, водночас прагнучи захистити внутрішній ринок від цінових перекосів, спричинених російськими металами, що продаються з дисконтом через західні санкції. Скасування субсидій зменшує штучну перевагу постачальників із рф і допомагає стабілізувати ціни для китайських виробників", — зазначають у розвідці.

Зміни відбулися на тлі скорочення китайського імпорту більшості російських сировинних товарів у січні–червні 2025 року: нафти – на 11 % у річному вимірі, нафтопродуктів – на 28 %, СПГ – на 13 %, деревини та вугілля – на 10 %.

"Для російських компаній наслідки будуть відчутними: конкурентоспроможність їхніх металів у Китаї знизиться, а прибутки найбільших виробників – таких як "Норильський нікель" і "Русал" – значно скоротяться", – наголошують у розвідці.