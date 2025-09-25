Сеул заявив, що Північна Корея зберігає до 2 тонн збройового урану

“Лише п'яти-шести кг плутонію достатньо для створення однієї ядерної бомби”.

КНДР володіє до двох тонн високозбагаченого урану. Про це заявив міністр Південної Кореї у справах об'єднання Чон Дон-йон, повідомляє DW.

Розвідувальні служби оцінюють запаси високозбагаченого урану Пхеньяна з чистотою понад 90% – до 2000 кілограмів.

“Навіть у цю годину північнокорейські уранові центрифуги працюють на чотирьох об'єктах”, – сказав міністр журналістам.

“Лише п'яти-шести кг плутонію достатньо для створення однієї ядерної бомби”, – сказав Чон.

Він додав, що 2000 кг високозбагаченого урану, який можна було б зарезервувати виключно для виробництва плутонію, було б “достатньо для створення величезної кількості ядерної зброї”.

Чон заявив, що “зупинка ядерної розробки Північної Кореї є терміновим питанням”. Водночас він стверджує, що санкції не будуть ефективними, і що єдиним рішенням є саміт між Пхеньяном та Вашингтоном.