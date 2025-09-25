Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ГоловнаСвіт

Сеул заявив, що Північна Корея зберігає до 2 тонн збройового урану

“Лише п'яти-шести кг плутонію достатньо для створення однієї ядерної бомби”.

Сеул заявив, що Північна Корея зберігає до 2 тонн збройового урану
Фото: З відкритих джерел

КНДР володіє до двох тонн високозбагаченого урану. Про це заявив міністр Південної Кореї у справах об'єднання Чон Дон-йон, повідомляє DW.

Розвідувальні служби оцінюють запаси високозбагаченого урану Пхеньяна з чистотою понад 90% – до 2000 кілограмів.

“Навіть у цю годину північнокорейські уранові центрифуги працюють на чотирьох об'єктах”, – сказав міністр журналістам.

“Лише п'яти-шести кг плутонію достатньо для створення однієї ядерної бомби”, – сказав Чон.

Він додав, що 2000 кг високозбагаченого урану, який можна було б зарезервувати виключно для виробництва плутонію, було б “достатньо для створення величезної кількості ядерної зброї”.

Чон заявив, що “зупинка ядерної розробки Північної Кореї є терміновим питанням”. Водночас він стверджує, що санкції не будуть ефективними, і що єдиним рішенням є саміт між Пхеньяном та Вашингтоном.

  • Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що погодиться на угоду між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином, за якою Північна Корея погодиться заморозити виробництво своєї ядерної зброї, а не позбутися її.
  • Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив цього тижня, що він відкритий до переговорів зі США за умови, що він зможе зберегти свій ядерний арсенал.
  • Північна Корея, яка провела своє перше ядерне випробування у 2006 році та перебуває під низкою санкцій ООН за свої заборонені програми зброї, ніколи публічно не розголошувала деталі свого об'єкта зі збагачення урану до вересня минулого року.
  • Вважається, що країна експлуатує кілька об'єктів зі збагачення урану, зокрема один на ядерному об'єкті в Йонбені, який Пхеньян нібито вивів з експлуатації після переговорів, хоча пізніше у 2021 році знову активував об'єкт.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies