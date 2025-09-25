Сеул заявив, що Північна Корея зберігає до 2 тонн збройового урану

КНДР володіє до двох тонн високозбагаченого урану. Про це заявив міністр Південної Кореї у справах об'єднання Чон Дон-йон, повідомляє DW.
Розвідувальні служби оцінюють запаси високозбагаченого урану Пхеньяна з чистотою понад 90% – до 2000 кілограмів.
“Навіть у цю годину північнокорейські уранові центрифуги працюють на чотирьох об'єктах”, – сказав міністр журналістам.
“Лише п'яти-шести кг плутонію достатньо для створення однієї ядерної бомби”, – сказав Чон.
Він додав, що 2000 кг високозбагаченого урану, який можна було б зарезервувати виключно для виробництва плутонію, було б “достатньо для створення величезної кількості ядерної зброї”.
Чон заявив, що “зупинка ядерної розробки Північної Кореї є терміновим питанням”. Водночас він стверджує, що санкції не будуть ефективними, і що єдиним рішенням є саміт між Пхеньяном та Вашингтоном.
- Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що погодиться на угоду між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином, за якою Північна Корея погодиться заморозити виробництво своєї ядерної зброї, а не позбутися її.
- Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив цього тижня, що він відкритий до переговорів зі США за умови, що він зможе зберегти свій ядерний арсенал.
- Північна Корея, яка провела своє перше ядерне випробування у 2006 році та перебуває під низкою санкцій ООН за свої заборонені програми зброї, ніколи публічно не розголошувала деталі свого об'єкта зі збагачення урану до вересня минулого року.
- Вважається, що країна експлуатує кілька об'єктів зі збагачення урану, зокрема один на ядерному об'єкті в Йонбені, який Пхеньян нібито вивів з експлуатації після переговорів, хоча пізніше у 2021 році знову активував об'єкт.