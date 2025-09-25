Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
ГоловнаСвіт

Прем’єр Нідерландів попередив Росію про ризик збиття літаків у разі порушення повітря НАТО

«Росіяни мають знати, що це може статися», - заявив Схооф.

Прем’єр Нідерландів попередив Росію про ризик збиття літаків у разі порушення повітря НАТО
Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф застеріг Росію від подальших вторгнень у повітряний простір НАТО, заявивши, що подібні дії можуть завершитися збиттям літака, пише Bloomberg.

«Росіяни мають знати, що це може статися, якщо вони увійдуть у повітряний простір НАТО. Це серйозне порушення», — сказав Схооф.

Серія інцидентів із порушенням повітряного простору союзників російськими літаками викликала занепокоєння на східному фланзі Альянсу. Минулого тижня три винищувачі РФ перебували понад 12 хвилин у небі над естонською частиною Фінської затоки. Раніше польська та румунська влада зафіксували польоти російських безпілотників.

У Варшаві прем’єр Дональд Туск заявив, що збивання повітряних цілей «не підлягає обговоренню». Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус застеріг від ризику втягнення НАТО у «ескалаційну пастку» Кремля.

«Все починається з безрозсудних дій росіян, і, звичайно, вони ризикують», — зазначив Схооф. За його словами, остаточне рішення щодо відповіді на порушення ухвалює командування НАТО.

Також за інформацією Bloomberg, цього тижня європейські дипломати попередили Кремль, що НАТО готове відповісти на подальші порушення свого повітряного простору всією силою, зокрема, збиваючи російські літаки.

На напруженій зустрічі в Москві представники Великобританії, Франції та Німеччини висловили стурбованість з приводу вторгнення трьох винищувачів МіГ-31 у повітряний простір Естонії. За підсумками бесіди вони дійшли висновку, що це порушення було навмисною тактикою, відданою за наказом російського командування.

Представник уряду Німеччини підтвердив, що зустріч відбулася, і посли повідомили Москві необхідність припинення вторгнень. Канцлер Фрідріх Мерц заявив у четвер, що координує дії з Парижем, Лондоном та Варшавою та підтримує «всі необхідні заходи».

  • Цього тижня генеральний секретар Альянсу Марк Рютте наголосив, що НАТО дасть «рішучу» відповідь на будь-які вторгнення, використовуючи всі наявні засоби, включно з військовими.
