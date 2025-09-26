Reuters: Білорусь хоче побудувати АЕС для постачання енергії на ТОТ України

У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
ГоловнаСвіт

Reuters: Білорусь хоче побудувати АЕС для постачання енергії на ТОТ України

Лукашенко намагається налагодити економічні зв'язки з ТОТ України.

Reuters: Білорусь хоче побудувати АЕС для постачання енергії на ТОТ України

Білорусь планує побудувати атомну електростанцію на сході країни, яка могла б постачати електроенергію до окупованих Росією територій України.

Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував цю ідею Путіну під час їхньої зустрічі.

"Якщо буде прийнято рішення, ми негайно почнемо будівництво нового енергоблоку або нової станції, якщо виникне потреба в електроенергії на заході Росії та у звільнених регіонах (так росіяни називають тимчасово окуповані території України - ред.)", — сказав Лукашенко.

Путін відповів, що "фінансування взагалі не є проблемою. Якщо є споживач, який прийматиме електроенергію та сплачуватиме необхідний тариф, це взагалі не проблема".

У Росії побудовою атомних електростанцій займається державна корпорація "Росатом".
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies