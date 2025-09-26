Reuters: Білорусь хоче побудувати АЕС для постачання енергії на ТОТ України

Білорусь планує побудувати атомну електростанцію на сході країни, яка могла б постачати електроенергію до окупованих Росією територій України.

Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував цю ідею Путіну під час їхньої зустрічі.

"Якщо буде прийнято рішення, ми негайно почнемо будівництво нового енергоблоку або нової станції, якщо виникне потреба в електроенергії на заході Росії та у звільнених регіонах (так росіяни називають тимчасово окуповані території України - ред.)", — сказав Лукашенко.

Путін відповів, що "фінансування взагалі не є проблемою. Якщо є споживач, який прийматиме електроенергію та сплачуватиме необхідний тариф, це взагалі не проблема".

У Росії побудовою атомних електростанцій займається державна корпорація "Росатом".