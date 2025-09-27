Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ГоловнаСвіт

Сирія видала ордер на арешт Башара Асада

У документі є звинувачення у навмисному вбивстві, катуваннях, що призвели до смерті, та позбавленні волі.

Сирія видала ордер на арешт Башара Асада
Президен Сирії Башар Асад
Фото: UPA/UPG

Суд у Дамаску видав ордер на арешт колишнього лідера Сирії Башара Асада за звинуваченнями, пов'язаними з інцидентами в Дараа 2011 року.

Про це пише інформаційне агентство SANA.

Видав ордер слідчий суддя в Дамаску Тауфік аль-Алі. Він розповів, що ордер на арешт містить звинувачення у навмисному вбивстві, катуваннях, що призвели до смерті, та позбавленні волі.

Судове рішення відкриває шлях для поширення ордера через Інтерпол та ведення справи на міжнародному рівні.

Цей крок є відповіддю на позов, поданий родинами жертв у Дараа, пов'язаний з інцидентами, що сталися 23 листопада 2011 року.

Тоді місцеві мешканці вийшли на протести через арешт поліцією школярів, які нібито писали антиурядові гасла на стінах будинків та парканах. Влада ввела війська у місто. 

  • Нещодавно Франція видала ордери на арешт Асада та шести інших колишніх чиновників за бомбардування міста Хомс 22 лютого 2012 року, яке перебувало під контролем повстанців. Перед цим ордер видали у січні зі звинуваченнями у застосуванні хімічної зброї.  
  • Понад 50 років Сирією правив Хафез Асад, а потім його син Башар. Під час Арабської весни 2011 року в країні з населенням 23 мільйони людей спалахнуло повстання проти їхнього тиранічного правління. Почалася жорстока 13-річна громадянська війна, внаслідок якої, за даними Сирійської обсерваторії з прав людини, загинуло понад пів мільйона людей. Мільйони інших втекли до Лівану, Йорданії, Туреччини та Європи.
  • Сам Башар Асад у грудні минулого року втік у Москву. Там він отримав притулок. До влади в Сирії прийшли його супротивники, ключову роль у поваленні відіграли повстанці-ісламісти. Найближчі родичі та наближені Асада, якого нова влада звинувачує у численних злочинах, втекли з країни.
  • У квітні Кремль відхилив запит сирійської влади видати експрезидента Башара Асада в обмін на присутність російських військ у країні.
