Сирія видала ордер на арешт Башара Асада

У документі є звинувачення у навмисному вбивстві, катуваннях, що призвели до смерті, та позбавленні волі.

Суд у Дамаску видав ордер на арешт колишнього лідера Сирії Башара Асада за звинуваченнями, пов'язаними з інцидентами в Дараа 2011 року.

Про це пише інформаційне агентство SANA.

Видав ордер слідчий суддя в Дамаску Тауфік аль-Алі. Він розповів, що ордер на арешт містить звинувачення у навмисному вбивстві, катуваннях, що призвели до смерті, та позбавленні волі.

Судове рішення відкриває шлях для поширення ордера через Інтерпол та ведення справи на міжнародному рівні.

Цей крок є відповіддю на позов, поданий родинами жертв у Дараа, пов'язаний з інцидентами, що сталися 23 листопада 2011 року.

Тоді місцеві мешканці вийшли на протести через арешт поліцією школярів, які нібито писали антиурядові гасла на стінах будинків та парканах. Влада ввела війська у місто.