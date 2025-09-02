Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Франція видала ордер на арешт сирійського експрезидента Асада

Ордер пов'язаний із бомбардуванням 2012 року, в результаті якого загинули двоє журналістів.

Франція видала ордер на арешт сирійського експрезидента Асада
Башар Асад
Фото: EPA/UPG

Франція видала ордери на арешт експрезидента Сирії Башара Асада та шести інших колишніх чиновників за бомбардування міста Хомс 22 лютого 2012 року, яке перебувало під контролем повстанців. 

Про це повідомляє FRANCE 24.

Правозахисні групи заявили, що ці ордери відкривають шлях до суду у Франції за воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні режимом Асада.

В результаті обстрілу загинули журналістка американського походження Марі Колвін та позаштатний французький фотожурналіст Ремі Охлік. Крім того, британський фотограф Пол Конрой, французька репортерка Едіт Був'є та сирійський перекладач Ваель Омар отримали поранення.

Цей обстріл розслідується французькою судовою системою як потенційний злочин проти людяності, а також як воєнний злочин.

Ордери видали, зокрема, і на арешт брата Башара Асада - Махера аль-Асада, який на той час був фактичним керівником 4-ї сирійської бронетанкової дивізії, начальника розвідки Алі Мамлука та тодішнього начальника штабу армії Алі Аюба.

“Видання семи ордерів на арешт – це вирішальний крок, який відкриває шлях до суду у Франції за воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні режимом Башара Асада”, – заявила Клеманс Бектарт, адвокат паризької Міжнародної федерації з прав людини та батьків Охліка.
﻿
