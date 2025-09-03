Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ГоловнаСвіт

Путін заявив, що "готовий" зустрітися з Зеленським у Москві

Глава Кремля продовжує вигадувати шляхи затягування мирного процесу. 

Путін заявив, що "готовий" зустрітися з Зеленським у Москві
Президент Росії Володимир Путін під час щорічної пресконференції в 23 грудня 2021 року
Фото: EPA/UPG

Очільник Кремля Владімір Путін заявив, що запрошує українського президента Володимира Зеленського до Москви, пише Sky News. Про це він сказав у розмові з китайськими і російськими медіа на тлі закінчення відведеного йому Дональдом Трампом дедлайну, за який він мав сісти за стіл переговорів. 

Путін, який увесь цей час не сигналізував про готовність до зустрічі з Зеленським, на необхідності якої наголошували Україна і США, сказав, що він "готовий". Росіянин запевнив, що "ніколи не відмовлявся зробити це". 

"І, між іншим, Дональд питав мене, чи це можливо, і я сказав, що так. Я сказав, щоб він (Зеленський. – Ред.) їхав до Москви", – заявив лідер країни-агресора.

Обговорення про двосторонню зустріч Зеленського з російським очільником Дональда Трамп провів 18 серпня, коли український президент і лідери Європи перебували в Білому домі. Зеленський тоді погодився на двосторонню зустріч з можливістю проведення після неї тристоронньої – за участі Трампа. Але Москва за ці пів місяця так і не просигналізувала, що насправді готова говорити, а не затягувати час у намаганні відтермінувати нові санкції.

Зеленський підкреслював, що до Москви на перемовини він не поїде. Український президент вважає, що переговори повинні пройти в нейтральній країні Європи, наприклад, Швейцарії. 
