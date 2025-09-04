Фіала: на засіданні коаліції охочих був повний консенсус стосовно майбутньої підтримки України

На засіданні коаліції охочих у Парижі був повний консенсус стосовно подальшої підтримки українців, заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Він і генсек НАТО Марк Рютте провели спільну пресконференції під час перерви в засіданні, передає The Guardian.

Фіала сказав, що це була важлива онлайн-зустріч. За його словами, лідери погодилися, що "нам потрібно продовжувати нашу інтенсивну допомогу Україні, щоб вона була здатна захищати себе і продовжувати тиск на Росію, а також створити умови для чесного і стійкого миру".

"Для досягнення миру, і стосовно цього є міцний консенсус, що повинні бути надійні гарантії безпеки, які стримають Росію від подальшої агресії", – сказав Фіала.

Прем'єр сьогодні приймає Рютте в Чехії, а до коаліції охочих вони долучилися онлайн. Марк Рютте, коментуючи засідання, сказав, що поступ у встановленні миру розпочав Дональд Трамп, який зрушив контакти з Путіним з мертвої точки. Тепер черга Європи і Канади разом з США напрацювати гарантії безпеки для України.

"Щоб коли розпочнуть переговори, український президент знав, що він має повну підтримку Європи, Канади і США, всієї НАТО, а також країн поза НАТО", – прокоментував він.