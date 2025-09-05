Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
МЗС Ізраїлю назвало віцепрезидентку Єврокомісії Ріберу “рупором ХАМАСу”

"Рібера мала б закликати до звільнення всіх заручників і до того, щоб ХАМАС склав зброю, щоб війна могла закінчитися".

МЗС Ізраїлю назвало віцепрезидентку Єврокомісії Ріберу “рупором ХАМАСу”
Тереза Рібера
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Ізраїлю розкритикувало виконавчу віцепрезидентку Європейської комісії Терезу Ріберу, назвавши її маріонеткою ХАМАС після того, як вона назвала дії Ізраїлю у Смузі Газі геноцидом.

Про це повідомляє Politico.

“Ми рішуче засуджуємо безпідставні звинувачення, висунуті виконавчим віце-президентом Європейської комісії. Так Рібера стала рупором пропаганди ХАМАС”, – йдеться в повідомленні МЗС Ізраїлю. 

“Замість того, щоб повторювати криваві наклепи на “геноцид”, які поширює ХАМАС, Рібера мала б закликати до звільнення всіх заручників і до того, щоб ХАМАС склав зброю, щоб війна могла закінчитися”, – додали в міністерстві.

  • Тереза Рібера заявила, що "геноцид у Газі викриває нездатність Європи діяти та говорити єдиним голосом, навіть коли протести поширюються європейськими містами, а 14 членів Ради Безпеки ООН закликають до негайного припинення вогню". Вона є першою з керівництва Єврокомісії, хто висунув таке звинувачення.
  • Іспанська соціалістка Рібера є другою за старшинством після президентки Урсули фон дер Ляєн. До її повноважень входять питання клімату та антимонопольного законодавства, але вона не відповідає за зовнішню політику ЄС.
  • Ізраїль найближчим часом уповільнить або призупинить доставку гуманітарної допомоги до частин північної Гази, розширюючи свій наступ із метою послабити ХАМАС.
  • Стів Віткофф, посланець президента США Дональда Трампа на Близькому Сході заявив, що війна у Смузі Гази закінчиться до кінця року “так чи інакше”.
