МЗС Ізраїлю назвало віцепрезидентку Єврокомісії Ріберу “рупором ХАМАСу”

Міністерство закордонних справ Ізраїлю розкритикувало виконавчу віцепрезидентку Європейської комісії Терезу Ріберу, назвавши її маріонеткою ХАМАС після того, як вона назвала дії Ізраїлю у Смузі Газі геноцидом.

Про це повідомляє Politico.

“Ми рішуче засуджуємо безпідставні звинувачення, висунуті виконавчим віце-президентом Європейської комісії. Так Рібера стала рупором пропаганди ХАМАС”, – йдеться в повідомленні МЗС Ізраїлю.

“Замість того, щоб повторювати криваві наклепи на “геноцид”, які поширює ХАМАС, Рібера мала б закликати до звільнення всіх заручників і до того, щоб ХАМАС склав зброю, щоб війна могла закінчитися”, – додали в міністерстві.