МЗС Ізраїлю назвало віцепрезидентку Єврокомісії Ріберу “рупором ХАМАСу”

Міністерство закордонних справ Ізраїлю розкритикувало виконавчу віцепрезидентку Європейської комісії Терезу Ріберу, назвавши її маріонеткою ХАМАС після того, як вона назвала дії Ізраїлю у Смузі Газі геноцидом.
Про це повідомляє Politico.
“Ми рішуче засуджуємо безпідставні звинувачення, висунуті виконавчим віце-президентом Європейської комісії. Так Рібера стала рупором пропаганди ХАМАС”, – йдеться в повідомленні МЗС Ізраїлю.
“Замість того, щоб повторювати криваві наклепи на “геноцид”, які поширює ХАМАС, Рібера мала б закликати до звільнення всіх заручників і до того, щоб ХАМАС склав зброю, щоб війна могла закінчитися”, – додали в міністерстві.
- Тереза Рібера заявила, що "геноцид у Газі викриває нездатність Європи діяти та говорити єдиним голосом, навіть коли протести поширюються європейськими містами, а 14 членів Ради Безпеки ООН закликають до негайного припинення вогню". Вона є першою з керівництва Єврокомісії, хто висунув таке звинувачення.
- Іспанська соціалістка Рібера є другою за старшинством після президентки Урсули фон дер Ляєн. До її повноважень входять питання клімату та антимонопольного законодавства, але вона не відповідає за зовнішню політику ЄС.
- Ізраїль найближчим часом уповільнить або призупинить доставку гуманітарної допомоги до частин північної Гази, розширюючи свій наступ із метою послабити ХАМАС.
- Стів Віткофф, посланець президента США Дональда Трампа на Близькому Сході заявив, що війна у Смузі Гази закінчиться до кінця року “так чи інакше”.