У Пентагоні посадовці обурені перейменуванням міністерства

Вони говорять про непотрібні мільярдні витрати і хаос.

У Пентагоні виникло різке невдоволення після рішення президента США Дональда Трампа перейменувати Міністерство оборони на «Департамент війни», пише Politico.

Посадовці висловлюють роздратування і занепокоєння тим, що наказ потребуватиме колосальних витрат і створить бюрократичний хаос. Йдеться про заміну печаток, логотипів та документів на сотнях тисяч об’єктів у США та за кордоном — від офіційних бланків до сувенірної продукції.

Колишній високопосадовець оборонного відомства заявив, що «це рішення абсолютно нічого не змінить у розрахунках Китаю чи Росії. Натомість воно дозволить нашим ворогам виставляти США як загрозу міжнародній стабільності».

Сам Трамп під час брифінгу пояснив крок прагненням «повернути агресивний імідж армії» і назвав зміну символічною. Він також допустив, що рішення Конгресу може не знадобитися, хоча низка сенаторів уже подали законопроєкти для офіційного закріплення нової назви.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл розкритикував такий крок Трампа.

«Якщо ми називаємо його Департаментом війни, ми маємо забезпечити фінансування, аби реально перемагати у війнах, а не займатися лише ребрендингом», - наголосив Макконнелл.

Демократи звинуватили Білий дім у спробі відволікти увагу від реальних проблем, тоді як експерти попереджають про складнощі із контрактами і репутаційні ризики для США серед союзників.