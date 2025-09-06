Саміт G20 у 2026 році відбудеться на курорті Трампа у Маямі

При цьому американський президент наголосив, що не отримає особистого прибутку від проведення заходу.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що наступний саміт G20 відбудеться у Флориді на його гольф-курорті Trump National Doral у Маямі, пише Politico.

«Ми матимемо честь провести саміт G20 тут, в Америці, вперше майже за 20 років», — заявив Трамп 5 серпня під час підписання низки указів у Білому домі.

Він підкреслив, що вибір пав саме на Doral через зручну локацію: «Усі хочуть, щоб він проходив у Doral, бо це поруч з аеропортом, найкраще місце. Прекрасно все». При цьому Трамп наголосив, що не отримає особистого прибутку від проведення заходу.

Президент також дав зрозуміти, що може пропустити цьогорічний саміт у ПАР: «Можливо, я пошлю когось іншого, бо у мене багато проблем із Південною Африкою. У них дуже погана політика».

Організацією порядку денного саміту займатиметься міністр фінансів Скотт Бессент, а координатором призначено директора Національної економічної ради Кевіна Гассета.