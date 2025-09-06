Бельгія розглядає можливість залучення армії для боротьби з наркозлочинністю у Брюсселі

Міністр безпеки та внутрішніх справ Бельгії Бернар Квінтен розповів, що хоче вивести солдатів на вулиці Брюсселя для боротьби з наркозлочинністю, що загострюється. І, за його словами, план уже близький до реалізації.

Його цитує видання Politico.

"Армія має захищати територіальну цілісність. Зазвичай солдати роблять це на наших кордонах або далеко за ними. Але війна з наркозлочинністю також належить до захисту нашої території", – сказав Квінтен у коментарі De Standaard і назвав ситуацію з безпекою у своєму місті "катастрофічною".

Згідно із планом, солдати діятимуть у змішаних командах із поліцією, патрулюючи разом. Їхня робота буде зосереджена навколо станцій метро та в окремих районах, зокрема Петербос у комуні Андерлехт на південному заході Брюсселя.

Політичне рішення про залучення армії вже ухвалене, але деталі ще узгоджуються, сказав міністр. Він наполягає на оперативній реалізації. Правова база для виведення військових на вулиці також вже готова, і проєкт найближчим часом передадуть до Ради міністрів. Це підтвердив у суботу міністр оборони Тео Франкен у соцмережі X. Пропозиція Квінтена є частиною ширшого плану для великих міст, що включає, зокрема, збільшення кількості камер спостереження. Крім Брюсселя, до нього входять Антверпен, Гент, Льєж, Шарлеруа та Монс.

Брюссель потерпає від серії збройних нападів, пов’язаних із наркотиками. Минулого місяця прокурор Брюсселя Жюльєн Муаніль висловив занепокоєння зростанням насильства, нарахувавши 57 стрілянин цього року, з яких 20 сталися влітку.

Прокурор, який перебуває під охороною поліції після погроз від наркоторговців, раніше просив 10 млн євро на посилення безпеки у столиці, проте заявив, що влада не надає йому необхідних ресурсів. Він попередив, що "будь-кого у Брюсселі може зачепити куля".

Спроби влади приборкати наркозлочинність у Брюсселі відбуваються на тлі затяжного політичного паралічу в столиці, адже Брюссельський регіон досі не сформував уряд після виборів у червні 2024 року.