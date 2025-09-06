Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
​Кримські цілі
​Кримські цілі
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
ГоловнаСвіт

Бельгія розглядає можливість залучення армії для боротьби з наркозлочинністю у Брюсселі

за цим планом, військові патрулюватимуть разом із поліцією. 

Бельгія розглядає можливість залучення армії для боротьби з наркозлочинністю у Брюсселі
Міністр безпеки та внутрішніх справ Бельгії Бернар Квентін
Фото: EPA/UPG

Міністр безпеки та внутрішніх справ Бельгії Бернар Квінтен розповів, що хоче вивести солдатів на вулиці Брюсселя для боротьби з наркозлочинністю, що загострюється. І, за його словами, план уже близький до реалізації.

Його цитує видання Politico. 

"Армія має захищати територіальну цілісність. Зазвичай солдати роблять це на наших кордонах або далеко за ними. Але війна з наркозлочинністю також належить до захисту нашої території", – сказав Квінтен у коментарі De Standaard і назвав ситуацію з безпекою у своєму місті "катастрофічною".

Згідно із планом, солдати діятимуть у змішаних командах із поліцією, патрулюючи разом. Їхня робота буде зосереджена навколо станцій метро та в окремих районах, зокрема Петербос у комуні Андерлехт на південному заході Брюсселя.

Політичне рішення про залучення армії вже ухвалене, але деталі ще узгоджуються, сказав міністр. Він наполягає на оперативній реалізації. Правова база для виведення військових на вулиці також вже готова, і проєкт найближчим часом передадуть до Ради міністрів. Це підтвердив у суботу міністр оборони Тео Франкен у соцмережі X. Пропозиція Квінтена є частиною ширшого плану для великих міст, що включає, зокрема, збільшення кількості камер спостереження. Крім Брюсселя, до нього входять Антверпен, Гент, Льєж, Шарлеруа та Монс.

Брюссель потерпає від серії збройних нападів, пов’язаних із наркотиками. Минулого місяця прокурор Брюсселя Жюльєн Муаніль висловив занепокоєння зростанням насильства, нарахувавши 57 стрілянин цього року, з яких 20 сталися влітку.

Прокурор, який перебуває під охороною поліції після погроз від наркоторговців, раніше просив 10 млн євро на посилення безпеки у столиці, проте заявив, що влада не надає йому необхідних ресурсів. Він попередив, що "будь-кого у Брюсселі може зачепити куля". 

Спроби влади приборкати наркозлочинність у Брюсселі відбуваються на тлі затяжного політичного паралічу в столиці, адже Брюссельський регіон досі не сформував уряд після виборів у червні 2024 року.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies