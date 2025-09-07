​Кримські цілі
Джихадисти атакували село у Нігерії. Є 60 жертв, серед них військові та цивільні

Нігерійські ВПС заявили, що вбили 30 бойовиків під час ударів після отримання повідомлень про рейд на село.

Джихадисти атакували село у Нігерії. Є 60 жертв, серед них військові та цивільні
Джихадистське угруповання “Боко Харам”
Фото: Boko Haram

Джихадистське угруповання “Боко Харам” вбило понад 60 людей під час нічного нападу в північно-східному штаті Борно Нігерії, повідомляють BBC і Reuters.

У п'ятницю ввечері бойовики завдали удару по селу Дарул Джамал, де розташована військова база на кордоні між Нігерією та Камеруном, вбивши щонайменше п'ятьох солдатів.

Нігерійські ВПС заявили, що вбили 30 бойовиків під час ударів після отримання повідомлень про рейд на село, куди мешканці нещодавно повернулися після років переміщення.

Напад стався на тлі відродження джихадистської активності на північному сході Нігерії, де бойові дії “Боко Харам” та посилення атак їхніх суперників, західноафриканського відділення угруповання “Ісламська держава”.

У Дарул Джамалі було знищено понад 20 будинків та 10 автобусів, загинули 13 водіїв та робітників, які працювали над відбудовою міста.

Цього року військові активізували операції на північному сході Нігерії після постійних цілеспрямованих нападів на їхні формування та об’єкти. У квітні місцева влада попередила, що “Боко Харам” повертається після того, як їхні бійці здійснили серію нападів і захопили контроль над деякими частинами штату.

  • Штат Борно перебуває в центрі 15-річного заколоту цього угруповання, унаслідок якого понад 2 мільйони людей були змушені залишити свої будинки і понад 40 тисяч людей загинули.
  • На піку своєї могутності у 2015 році “Боко Харам” контролювало великі території у штаті, перш ніж бойовиків відбили. Боротьба з бойовиками стала ще складнішою після того, як сусідній Нігер вивів свої війська з регіонального угруповання, створеного для боротьби з джихадистським угрупованням.
  • Про “Боко Харам” стало відомо у квітні 2014 року, коли викрала понад 270 школярок з міста Чібок, також розташованого в штаті Борно.
