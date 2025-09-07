Джихадисти атакували село у Нігерії. Є 60 жертв, серед них військові та цивільні

Нігерійські ВПС заявили, що вбили 30 бойовиків під час ударів після отримання повідомлень про рейд на село.

Джихадистське угруповання “Боко Харам” вбило понад 60 людей під час нічного нападу в північно-східному штаті Борно Нігерії, повідомляють BBC і Reuters.

У п'ятницю ввечері бойовики завдали удару по селу Дарул Джамал, де розташована військова база на кордоні між Нігерією та Камеруном, вбивши щонайменше п'ятьох солдатів.

Нігерійські ВПС заявили, що вбили 30 бойовиків під час ударів після отримання повідомлень про рейд на село, куди мешканці нещодавно повернулися після років переміщення.

Напад стався на тлі відродження джихадистської активності на північному сході Нігерії, де бойові дії “Боко Харам” та посилення атак їхніх суперників, західноафриканського відділення угруповання “Ісламська держава”.

У Дарул Джамалі було знищено понад 20 будинків та 10 автобусів, загинули 13 водіїв та робітників, які працювали над відбудовою міста.

Цього року військові активізували операції на північному сході Нігерії після постійних цілеспрямованих нападів на їхні формування та об’єкти. У квітні місцева влада попередила, що “Боко Харам” повертається після того, як їхні бійці здійснили серію нападів і захопили контроль над деякими частинами штату.