Бессент: ​США готові посилити тиск на Росію, але чекають на підтримку ЄС

Міністр фінансів США вважає, що запровадження додаткових санкцій проти країн, які продовжують купувати російську нафту, може змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Сполучені Штати Америки готові до подальшого посилення тиску на Росію, але очікують відповідних кроків від європейських партнерів.

Про це заявив з міністр фінансів Скотт Бессент в ефірі NBC, передає "Радіо Свобода".

Він наголосив, що запровадження додаткових санкцій проти країн, які продовжують купувати російську нафту, може змусити Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів.

"Зараз ми спостерігаємо змагання між тим, як довго зможе протриматися українська армія, і тим, як довго зможе протриматися російська економіка. І якщо США та Європейський Союз зможуть втрутитися, ввести додаткові санкції, вторинні мита на країни, що купують російську нафту, російська економіка зазнає повного краху, і це змусить президента Путіна сісти за стіл переговорів", - сказав він.

Трамп також не виключав запровадження санкцій і мит проти торгових партнерів Росії (де-факто проти Індії мита, пов’язані з купівлею російської нафти, вже діють), не виключивши при цьому і тиску на Україну.

Президент США наголошує, що хоче зупинити війну, і що Росія й Україна мають піти на поступки. Раніше в адміністрації Трампа пояснювали зволікання з посиленням санкцій проти Росії тим, що в цьому випадку Москва вийде з переговорів і війна затягнеться на невизначений час.