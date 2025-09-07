У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
ГоловнаСвіт

Бессент: ​США готові посилити тиск на Росію, але чекають на підтримку ЄС

Міністр фінансів США вважає, що запровадження додаткових санкцій проти країн, які продовжують купувати російську нафту, може змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Бессент: ​США готові посилити тиск на Росію, але чекають на підтримку ЄС
Скотт Бессент
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати Америки готові до подальшого посилення тиску на Росію, але очікують відповідних кроків від європейських партнерів.

Про це заявив з міністр фінансів Скотт Бессент в ефірі NBC, передає "Радіо Свобода".

Він наголосив, що запровадження додаткових санкцій проти країн, які продовжують купувати російську нафту, може змусити Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів.

"Зараз ми спостерігаємо змагання між тим, як довго зможе протриматися українська армія, і тим, як довго зможе протриматися російська економіка. І якщо США та Європейський Союз зможуть втрутитися, ввести додаткові санкції, вторинні мита на країни, що купують російську нафту, російська економіка зазнає повного краху, і це змусить президента Путіна сісти за стіл переговорів", - сказав він.

Трамп також не виключав запровадження санкцій і мит проти торгових партнерів Росії (де-факто проти Індії мита, пов’язані з купівлею російської нафти, вже діють), не виключивши при цьому і тиску на Україну.

Президент США наголошує, що хоче зупинити війну, і що Росія й Україна мають піти на поступки. Раніше в адміністрації Трампа пояснювали зволікання з посиленням санкцій проти Росії тим, що в цьому випадку Москва вийде з переговорів і війна затягнеться на невизначений час.

  • Раніше Дональд Трамп говорив про те, що протягом двох тижнів може ухвалити рішення про подальші кроки щодо Росії. Цей термін минув 1 вересня. Президент США наполягав на зустрічі Зеленського і Путіна для припинення війни і пригрозив, що може ввести масштабні санкції проти РФ.
  • 2 вересня Трамп заявив, що "дуже розчарований" Путіним. Він закликав Європу припинити закупівлю російської нафти, а також пропонує європейцям більше тиснути на Китай.
