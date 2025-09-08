Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
​Кримські цілі
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Головна

Наступний саміт лідерів ЄС відбудеться у жовтні

Порядок денний саміту поки що невідомий.

Наступний саміт лідерів ЄС відбудеться у жовтні
Фрідріх Мерц на саміті ЄС у Брюсселі
Фото: EPA/UPG

Наступний саміт голів держав та урядів Європейського Союзу у форматі Євроради запланований на 23 та 24 жовтня 2025 року в Брюсселі, повідомили у Єврораді.

"Засідання Європейської Ради відбудеться 23 та 24 жовтня 2025 року в будівлі Europa у Брюсселі", — йдеться у повідомленні.

Наразі порядок денний майбутнього саміту залишається невідомим, а офіційні роз’яснення з цього приводу очікують оприлюднення ближче до дати зустрічі. 

Організатори акцентують увагу на важливості обговорення ключових європейських тем та спільної позиції ЄС на міжнародній арені.

  • Попередній саміт Євроради відбувся 26-27 червня. Учасники не змогли одноголосно ухвалити заяву щодо підтримки України під час засідання 26 червня. Документ підтримали 26 із 27 країн-членів ЄС.
Теми: ,
﻿
