Наступний саміт лідерів ЄС відбудеться у жовтні

Наступний саміт голів держав та урядів Європейського Союзу у форматі Євроради запланований на 23 та 24 жовтня 2025 року в Брюсселі, повідомили у Єврораді.
"Засідання Європейської Ради відбудеться 23 та 24 жовтня 2025 року в будівлі Europa у Брюсселі", — йдеться у повідомленні.
Наразі порядок денний майбутнього саміту залишається невідомим, а офіційні роз’яснення з цього приводу очікують оприлюднення ближче до дати зустрічі.
Організатори акцентують увагу на важливості обговорення ключових європейських тем та спільної позиції ЄС на міжнародній арені.
- Попередній саміт Євроради відбувся 26-27 червня. Учасники не змогли одноголосно ухвалити заяву щодо підтримки України під час засідання 26 червня. Документ підтримали 26 із 27 країн-членів ЄС.