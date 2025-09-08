Наступний саміт лідерів ЄС відбудеться у жовтні

Порядок денний саміту поки що невідомий.

Фрідріх Мерц на саміті ЄС у Брюсселі

Наступний саміт голів держав та урядів Європейського Союзу у форматі Євроради запланований на 23 та 24 жовтня 2025 року в Брюсселі, повідомили у Єврораді.

"Засідання Європейської Ради відбудеться 23 та 24 жовтня 2025 року в будівлі Europa у Брюсселі", — йдеться у повідомленні.

Наразі порядок денний майбутнього саміту залишається невідомим, а офіційні роз’яснення з цього приводу очікують оприлюднення ближче до дати зустрічі.

Організатори акцентують увагу на важливості обговорення ключових європейських тем та спільної позиції ЄС на міжнародній арені.