Сьогодні у ЄС вирішать, чи укладати із США швидку торговельну угоду

Сьогодні, 26 червня, на саміті у Брюсселі лідери Євросоюзу мають вирішити, чи підтримують вони швидку торговельну угоду зі Сполученими Штатами ціною отримання Вашингтоном кращих умов, чи бажають ескалації боротьби "в надії на щось краще".

Про це пише Reuters.

Комісія, яка веде переговори щодо торговельних угод від імені ЄС, запитає думку лідерів 27 країн-членів ЄС про те, як вони хочуть реагувати на крайній термін укладення угоди, встановлений президентом США Дональдом Трампом 9 липня, до якого залишилося менше двох тижнів.

Близько 23 лідерів приїдуть до Брюсселя прямо з саміту НАТО в Гаазі.

За словами одного із євродипломатів, є група країн ЄС, які "хочуть захистити компанії, нібито приймаючи те, до чого вони звикли – базовий рівень у 10%". Одне з питань, з яким стикаються лідери ЄС, полягає в тому, чи варто реагувати власними заходами на такий базовий тариф.

За словами чиновників та дипломатів, швидка угода, імовірно, є кращим варіантом для більшості, оскільки ЄС тоді може спробувати вирішити це за допомогою власних заходів щодо відновлення балансу.

Блок заявив, що прагне до взаємовигідної угоди, але оскільки Вашингтон, схоже, має намір дотримуватися своїх 10% загальних тарифів на більшість товарів ЄС та погрожує підвищенням ставок тривалими переговорами, дипломати ЄС заявили, що дедалі більше країн ЄС зараз виступають за швидке вирішення.

США вже запровадили тарифи розміром 50% на сталь та алюміній, 25% на автомобілі та автозапчастини, а також 10% на більшість інших товарів ЄС, і цей тариф, за словами Трампа, може зрости до 50% без угоди.

Єдина завершена торговельна угода Сполучених Штатів на сьогоднішній день – з Великою Британією , за якою все ще діє тариф розміром 10%.

Європейський Союз погодив, але не запровадив тарифи на американські товари на суму 21 мільярд євро та обговорює подальший пакет тарифів на імпорт із США на суму до 95 мільярдів євро. Деякі країни ЄС виступають за їх пом'якшення.

На полях саміту лідери ЄС також спробують "розвіяти занепокоєння" Словаччини та Угорщини щодо припинення їхнього доступу до російського газу, як це передбачено планом ЄС щодо поступової відмови від усього імпорту російського газу до кінця 2027 року.

Дипломати ЄС заявили, що запевнення лідерів ЄС щодо газу повинні дозволити обом країнам підтримати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, який вони зараз блокують. Санкції можуть прийняти у п'ятницю.

Але ЄС, можливо, доведеться виключити з пакету свою пропозицію щодо зниження граничної ціни на російську морську нафту до 45 доларів за барель з нинішніх 60 доларів, оскільки цей захід не підтримали США, а країни ЄС з великими нафтогазовими компаніями – Греція, Мальта та Кіпр – також виступають проти нього.