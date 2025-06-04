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Трамп офіційно підняв мита на сталь та алюміній до 50%

Канаді, Бразилії, Мексиці та Кореї цей указ точно не сподобається.

Трамп офіційно підняв мита на сталь та алюміній до 50%
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Сайт Білого дому повідомив про підписання президентом США Дональдом Трампом указу, відповідно до якого тариф на імпорт сталі та алюмінію подвоюється та становить 50% від вартості продукції.

Нові митні ставки набувають чинності 4 червня за східних часом США (різниця - 7 годин із київським часом). Підвищення пояснюють "протидією практиці, яка підриває національну безпеку".

Сполучені Штати є найбільшим імпортером сталі у світі після Європейського Союзу. Нові тарифи найболючіше вдарять по основних постачальниках металів до США - Канаді, Бразилії, Мексиці та Південній Кореї.
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