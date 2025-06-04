Трамп офіційно підняв мита на сталь та алюміній до 50%

Сайт Білого дому повідомив про підписання президентом США Дональдом Трампом указу, відповідно до якого тариф на імпорт сталі та алюмінію подвоюється та становить 50% від вартості продукції.
Нові митні ставки набувають чинності 4 червня за східних часом США (різниця - 7 годин із київським часом). Підвищення пояснюють "протидією практиці, яка підриває національну безпеку".
Сполучені Штати є найбільшим імпортером сталі у світі після Європейського Союзу. Нові тарифи найболючіше вдарять по основних постачальниках металів до США - Канаді, Бразилії, Мексиці та Південній Кореї.
- Анонсуючи підвищення тарифу на сталь та алюміній, Трамп також обіцяв кожному працівнику металургійної галузі США виплату "заслужених 5 тисяч доларів".