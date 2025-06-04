Трамп офіційно підняв мита на сталь та алюміній до 50%

Канаді, Бразилії, Мексиці та Кореї цей указ точно не сподобається.

Сайт Білого дому повідомив про підписання президентом США Дональдом Трампом указу, відповідно до якого тариф на імпорт сталі та алюмінію подвоюється та становить 50% від вартості продукції.

Нові митні ставки набувають чинності 4 червня за східних часом США (різниця - 7 годин із київським часом). Підвищення пояснюють "протидією практиці, яка підриває національну безпеку".

Сполучені Штати є найбільшим імпортером сталі у світі після Європейського Союзу. Нові тарифи найболючіше вдарять по основних постачальниках металів до США - Канаді, Бразилії, Мексиці та Південній Кореї.