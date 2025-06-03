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Уряд Нідерландів пішов у відставку

Лідер ультраправих Ґерт Вілдерс відкликав своїх міністрів, що спровокувало розвал коаліції.

Уряд Нідерландів пішов у відставку
Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф на пресконференції 3 червня 2025 року
Фото: скриншот відео

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф оголосив про відставку уряду після майже двогодинного засідання кабінету міністрів, пише видання NOS.

Це рішення означає проведення дострокових парламентських виборів. Схооф має подати офіційну відставку королю Віллему-Александру. Відтепер уряд працюватиме в статусі тимчасового, обмежуючись вирішенням поточних питань.

Кабінет Схоофа був сформований 2 липня 2024 року і проіснував менше року. У сучасній історії Нідерландів це один із найкоротших термінів роботи уряду — менше, ніж у кабінетів Балкененде-I (87 днів) та ван Агта-II (244 дні).

Причиною урядової кризи став ультиматум Ґерта Вілдерса, який минулого тижня представив 10-пунктовий план з міграційної політики, зазначає Financial Times. Серед пропозицій — використання армії для патрулювання кордону, закриття центрів для біженців, депортація сирійців, а також заборона на возз'єднання сімей. Вілдерс наполягав, що після повалення режиму Башара Асада в Сирії безпечно повертатися додому.

Під час кризових переговорів у понеділок і вівторок лідери трьох інших коаліційних партій відмовилися підтримати ці заходи, заявивши, що вони суперечать законодавству. Вранці у вівторок PVV відкликала своїх міністрів, що викликало різку критику з боку коаліційних партнерів.

«Сьогоднішній день ще більше укріпив мене в моїй рішучості», — заявив Вілдерс. — «Я не завершую кар’єру, я маю намір стати прем’єр-міністром Нідерландів і привести PVV до ще більшого успіху на наступних виборах».

Рішення Вілдерса відкликати своїх міністрів і призвело до відставки уряду.

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