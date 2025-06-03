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У Франції вперше розслідуватимуть імовірний акт расово мотивованого тероризму

Підозрюваний публікував у своїх акаунтах у соціальних мережах відео з расистськими коментарями.

У Франції вперше розслідуватимуть імовірний акт расово мотивованого тероризму
Париж, Франція. Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Французька прокуратура вперше розслідуватиме імовірний акт расово мотивованого тероризму.

Як пише Politico, йдеться про вбивство 46-річного туніського чоловіка. Цей злочин розслідуватимуть як можливий акт тероризму "за ознакою раси, етнічної приналежності, національності чи релігії", що є першим випадком у історії Національної антитерористичної прокуратури Франції (PNAT).

Хішема Мірауї, який працював перукарем у невеликому селі поблизу Французької Рив'єри, вбили минулими вихідними. За словами місцевого прокурора, підозрюваний у скоєнні цього злочину є французом 1971 року народження. Він опублікував два відео з расистським та ненависницьким контентом у своєму обліковому записі в соціальних мережах до та після скоєння злочину.

"Розслідування визначить, чи були ці дії расово мотивовані, але відео, опубліковані злочинцем, не залишають жодних сумнівів щодо цього", – написав міністр внутрішніх справ Бруно Ретайлло у своєму обліковому записі X.

Антитерористична прокуратура стверджує, що розслідує як саме вбивство, так і те, чи могла бути змова з метою скоєння цього акту.

Раніше це відомство, створене у 2019 році, критикували через те, що не проводило розслідування дій, які могли б виглядати расово мотивованими або пов'язаними з правим екстремізмом. 

Наприклад, у грудні 2022 року прокуратура відмовилася розслідувати вбивство трьох людей під час стрілянини в курдському громадському центрі в Парижі. Нещодавнє вбивство ножем під час молитви в мечеті  мусульманина Абубакара Сіссе було залишено на розгляд місцевим прокурорам.

  • Минулого року французька комісія з прав людини заявила, що у країні різко зросли расизм та нетерпимість. 
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