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ЗМІ: щонайменше 27 палестинців загинули внаслідок ударів Ізраїлю поблизу Рафаха

За словами військових ЦАХАЛу, люди рухалися так, що “створювали для них загрозу”.

ЗМІ: щонайменше 27 палестинців загинули внаслідок ударів Ізраїлю поблизу Рафаха
Ізраїльський авіаудар на захід міста Газа, 16 травня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Щонайменше 27 палестинців загинули внаслідок ударів Ізраїлю, коли вони чекали на розподіл допомоги поблизу міста Рафах на півдні Смуги Гази.

Про це пише France24 з посиланням на місцеві органи охорони здоров'я в Газі, які контролює ХАМАС.

Ізраїльські військові заявили у вівторок, що вони обстріляли людей приблизно за пів кілометра від місця розподілу допомоги Гуманітарного фонду Гази, що підтримується США.

За словами військових, люди рухалися так, що “створювали для них загрозу”.

У ЦАХАЛ заявили, що їхні сили не перешкоджають мешканцям Гази дістатися до допомоги, незважаючи на численні повідомлення про смертельні напади ізраїльських військ поблизу центру за останні дні.

ООН закликала до незалежного розслідування вбивств палестинців.

У вівторок ізраїльські військові повідомили, що на півночі Смуги Гази загинули троє їхніх солдатів. Видання зазначає, що це, схоже, найсмертоносніший напад на ізраїльські сили з моменту припинення вогню з ХАМАСом у березні. Ізраїльські ЗМІ повідомили, що вони загинули в районі Джабалії.

Про смерть солдатів повідомили через кілька годин після того, як збройне крило ХАМАСу заявило в понеділок, що його бійці вступають у “запеклі зіткнення” з ізраїльськими силами на півночі території.

Ізраїль зупинив припинення вогню в березні після того, як ХАМАС відмовився змінити угоду, щоб швидше звільнити більше заручників. За даними міністерства охорони здоров'я Гази, з того часу внаслідок ізраїльських ударів загинули тисячі палестинців.

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  • Бойовики під керівництвом ХАМАС убили близько 1200 людей, переважно цивільних жителів, і взяли в заручники 251 людину під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Цей напад розпалив війну у Смузі Гази. ХАМАС досі утримує 58 заручників, третина з яких, як вважається, жива.
  • За даними міністерства охорони здоров'я Гази, військова кампанія Ізраїлю забрала життя понад 54 000 палестинців, переважно жінок та дітей. Міністерство не повідомляє, скільки загиблих було цивільними особами чи комбатантами. Ізраїль стверджує, що вбив близько 20 000 бойовиків, не надаючи доказів.
  • З моменту нападу 7 жовтня загинуло близько 860 ізраїльських солдатів, зокрема понад 400 під час боїв у Газі.
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