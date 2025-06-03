У канадській провінції Саскачеван через лісові пожежі евакуювали тисячі людей

З 16 лісових пожеж п'ять вдалося локалізувати, а шість досі не контролюються. П

Тисячі людей постраждали від лісових пожеж у канадській провінції Саскачеван, що виникли через спекотну та суху погоду, яка дозволила полум'ю розширитися та загрожувати десяткам громад.

Про це пише globalnews.ca.

У понеділок вдень Агентство громадської безпеки Саскачевану (SPSA) повідомило про 16 активних пожеж. Загалом у 2025 році в провінції сталося 219 пожеж ‒ це значний стрибок проти п'ятирічного середнього показника у 131 лісову пожежу.

З 16 лісових пожеж п'ять вдалося локалізувати, а шість досі не контролюються. Пожежі призвели до перекриття кількох доріг у регіоні.

Евакуацію оголосили, зокрема, з індіанського заповідника Лак-Ла-Ронж.

У всій провінції було втрачено 163 споруди, зокрема будинки, котеджі, сараї та гаражі на приватних ділянках.

Влада повідомила, що приблизно 8000 людей були переміщені через евакуацію у 30 громадах.