У канадській провінції Саскачеван через лісові пожежі евакуювали тисячі людей

Тисячі людей постраждали від лісових пожеж у канадській провінції Саскачеван, що виникли через спекотну та суху погоду, яка дозволила полум'ю розширитися та загрожувати десяткам громад.
Про це пише globalnews.ca.
У понеділок вдень Агентство громадської безпеки Саскачевану (SPSA) повідомило про 16 активних пожеж. Загалом у 2025 році в провінції сталося 219 пожеж ‒ це значний стрибок проти п'ятирічного середнього показника у 131 лісову пожежу.
З 16 лісових пожеж п'ять вдалося локалізувати, а шість досі не контролюються. Пожежі призвели до перекриття кількох доріг у регіоні.
Евакуацію оголосили, зокрема, з індіанського заповідника Лак-Ла-Ронж.
У всій провінції було втрачено 163 споруди, зокрема будинки, котеджі, сараї та гаражі на приватних ділянках.
Влада повідомила, що приблизно 8000 людей були переміщені через евакуацію у 30 громадах.
- У травні у канадській провінції Манітоба через лісові пожежі евакуювали понад 17 000 людей.