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У канадській провінції Саскачеван через лісові пожежі евакуювали тисячі людей

З 16 лісових пожеж п'ять вдалося локалізувати, а шість досі не контролюються. П

У канадській провінції Саскачеван через лісові пожежі евакуювали тисячі людей
Лісові пожежі у канадській провінції Манітоба
Фото: EPA/UPG

Тисячі людей постраждали від лісових пожеж у канадській провінції Саскачеван, що виникли через спекотну та суху погоду, яка дозволила полум'ю розширитися та загрожувати десяткам громад.

Про це пише globalnews.ca.

У понеділок вдень Агентство громадської безпеки Саскачевану (SPSA) повідомило про 16 активних пожеж. Загалом у 2025 році в провінції сталося 219 пожеж ‒ це значний стрибок проти п'ятирічного середнього показника у 131 лісову пожежу.

З 16 лісових пожеж п'ять вдалося локалізувати, а шість досі не контролюються. Пожежі призвели до перекриття кількох доріг у регіоні.

Евакуацію оголосили, зокрема, з індіанського заповідника Лак-Ла-Ронж.

У всій провінції було втрачено 163 споруди, зокрема будинки, котеджі, сараї та гаражі на приватних ділянках.

Влада повідомила, що приблизно 8000 людей були переміщені через евакуацію у 30 громадах.

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