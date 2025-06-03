Щонайменше одна людина загинула внаслідок землетрусу в Туреччині, поштовхи відчули на грецьких островах

Померла 14-річна дівчинка померла, хоча її доставили до лікарні. У неї сталася панічна атака.

Вчора ввечері увечері у західних регіонах Туреччини стався землетрус магнітудою 5,8 бала, який сколихнув турецьке прибережне місто Мармарис, повідомляють Euronews.

14-річна дівчинка померла в місті Фетхіє після землетрусу, повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая. У дівчини сталася панічна атака і її госпіталізували, але врятувати не вдалося.

За даними Європейського сейсмологічного центру, землетрус, глибина якого становила 68 км, відчувався на всіх грецьких Додеканських островах.

Щонайменше 69 людей отримали поранення після спроби стрибнути з висоти через паніку, спричинену поштовхами. Поштовхи сильно відчувалися на грецькому острові Родос ‒ найбільшому з островів Додеканесу поблизу турецького кордону.

Грецький сейсмолог Ефтіміос Леккас розповів ERT News, що через глибину землетрусу його відчували на ширшій території.

Через значну глибину землетрус “був дуже інтенсивним для мешканців Родосу та його околиць. Відтепер серйозних руйнувань не буде”.