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Рютте: допомога Україні буде ключовим пріоритетом майбутнього саміту НАТО

Наразі Альянс постає перед найбільшими небезпекою і насильством впродовж десятиліть.

Рютте: допомога Україні буде ключовим пріоритетом майбутнього саміту НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва
Фото: ОПУ

Під час пресконференції за підсумками саміту В9 та Нордичних країн у Вільнюсі, Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що одним з ключових питань порядку денного саміту НАТО, який відбудеться вже за три тижні в Гаазі, буде продовження допомоги Україні, пише Укрінформ.

"Сьогодні ми також говорили про Україну — ключовий пріоритет саміту в Гаазі. Дорогий Володимире (Зеленський - ред.), ми продовжуємо підтримувати Україну і знаємо, що сильна та суверенна Україна є життєво важливою для євроатлантичної безпеки", — сказав Рютте, звертаючись до Президента України.

Наразі Альянс постає перед найбільшими небезпекою і насильством впродовж десятиліть.

"Російська агресивна війна триває, зберігається терористична загроза. Ми не у війні, але ми й не у мирі також. Тож маємо продовжувати зміцнювати стримування й оборону. Це означає просування до повної бойової готовності. Це передбачає більше військ, добре вишколених і оснащених, з надійною логістикою та забезпеченням боєприпасами. Ми й надалі розраховуємо, що країни В9 та наші північні союзники відіграватимуть ключову роль у цих важливих зусиллях", — наголосив генеральний секретар Альянсу.

Рютте запевнив, що під час саміту в Гаазі союзники продемонструють справжню відданість зусиллям у колективній обороні та приймуть рішення щодо збільшення оборонного виробництва та інвестицій.

"Це стосується досягнення нових цілей з розвитку спроможностей, які союзники, як очікується, погодять пізніше цього тижня, коли міністри оборони зустрінуться в Брюсселі. В нас залишилося близько 3 тижнів (до саміту – ред.), і я розраховую на досягнення заради 1 мільярда наших людей", — додав Рютте.

  • Участь у саміті 2 червня в Литві візьмуть Болгарія, Чехія, Естонія, Латвія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина, Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія та Швеція. Зеленський і секретар НАТО Марк Рютте – це спеціально запрошені гості, писав канал "Ми – Україна". 
  • Бухарестська дев'ятка – це об'єднання країн, утворене як безпековий союз 2015 року. Тобто – через рік після нападу Росії на Крим і Донецьку та Луганську області. Країни "дев'ятки" неодноразово виступали на підтримку України. 
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