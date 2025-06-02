Головне досягнення – домовленість обміну всіх на всіх важкохворих і військових 18-25 років.

Міністр оборони Рустем Умєров, який очолював українську делегацію в Стамбулі, повідомив на брифінгу про результати зустрічі з росіянами. Головна домовленість – новий обмін полоненими.

Україна декілька днів тому передала Росії своє бачення припинення вогню. Росія ж передала свій документ лише сьогодні.

"Лише під час сьогоднішніх дискусій росіяни передали свій документ. Наші команди матимуть тиждень на вивчення документів, після чого ми зможемо скоординувати подальші кроки", – сказав він.

У питанні обміну полонених зараз вирішили не концентруватися на цифрах, а концентруватися на конкретних категоріях. Це обмін всіх на всіх важкопоранених і тяжкохворих військовополонених. Друга категорія – молоді солдати 18-25 років – теж всіх на всіх. І домовилися про обмін декількох тисяч тіл.

Також Росії передали список сотень українських дітей, депортованих на її територію.

"Повернення хоча б половини дітей з цього списку стало б позитивним сигналом", – сказав він.

Київ наполягає на звільненні всіх полонених і повернення викрадених дітей.

Стосовно зустрічі Путіна і Зеленського Умєров сказав, що вона може пройти за участі третьої сторони, зокрема президента США.

Наступну зустріч Україна пропонує Росії провести вже цього місяця, 20-30 червня.

"Це вкрай важливо для досягнення прогресу в переговорному процесі. Ми довго говорили Росії: ця війна має закінчитися. І весь світ нас підтримує. Ми закликаємо до реальної роботи", – сказав він.

Якщо Росія не рухатиметься до миру, то мають застосувати міжнародні санкції.

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця повідомив, що на зустрічі з росіянами Україна запитала, чи буде якась відповідь на переданих до Москви документ з українськими вимогами. Відповіді не було.

Російський документ Київ коментуватиме лише після ознайомлення.

"Ми підвели на рівень, щоб отримати конкретні гуманітарні результати. Наші експерти продовжать цим займатися. Також хочу зазначити, що російська сторона відмовляється від безумовного припинення вогню", – сказав Кислиця, додавши, що експерти продовжать це розглядати.

Він нагадав, що на зустрічі в травні Росія була проти присутності американської делегації. Кислиця сказав, що це сумно, і що задля забезпечення довгострокової архітектури безпеки і США, і Європа повинні бути залучені.

Представник ГУР Вадим Скібіцький повідомив, що на перемовинах погодили дві категорії обміну усіх на усіх, погодили механізм і терміни обміну.

"Необхідно зробити багато верифікацій, визначити всі категорії, нікого не втратити, не забути", – сказав він.

Речник МЗС Тихий сказав, що не знає, чи Росія піднімала на зустріч питання вчорашньої операції СБУ "Павутина".

Стосовно готовності українського президента до зустрічі з Путіним, Тихий сказав, що Зеленський готовий зробити це хоч завтра.