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Дуда відвідає Україну як президент Польщі до завершення каденції

Він також запевнив у своїй послідовній підтримці членства України в ЄС і НАТО. 

Дуда відвідає Україну як президент Польщі до завершення каденції
Анджей Дуда і Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє Офіс президента України. 

Зеленський привітав Польщу з проведенням президентських виборів і Кароля Навроцького – із перемогою на них. Президент України зазначив, що продовження допомоги з боку Польщі важливе не лише для України, а й для всієї Європи.

Дуда запевнив у своїй послідовній підтримці членства України в ЄС і НАТО. 

"Ви наш друг від самого початку, ще до початку повномасштабної війни. Дякую, що можу розраховувати на нашу дружбу. Дякую польському народові за підтримку", – сказав Зеленський.

Президенти детально обговорили двосторонні відносини, дипломатичну роботу та важливість тиску на Росію для досягнення справедливого й тривалого миру. Лідери мають однакову позицію: важливо збільшувати спільний тиск США, Європи та інших країн світу на Росію й продовжувати пошук рішень, які допоможуть її зупинити.

Зеленський також запросив Анджея Дуду відвідати Україну. Президент Польщі підтвердив, що здійснить візит до закінчення своєї каденції.

Вибори в Подльщі

  • На президентських виборах у Польщі переміг кандидат від "Права і справедливості" (PiS), очільник польського Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький. За нього віддали голоси 50,89% виборців.
  • Навроцький є істориком, громадським діячем та урядовцем. З 2017 по 2021 рік Навроцький був директором Музею Другої світової війни в Ґданську, а з 2021 року очолює Інститут національної пам'яті. Політик також є боксером-любителем. 
  • У лютому минулого року він був у списку розшукуваних Росією у справі про демонтаж пам'ятників перебування Червоної армії в Польщі.
  • Нещодавно Навроцький висловив готовність підтримати відмову від ратифікації членства України в НАТО. 
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