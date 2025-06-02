Дуда відвідає Україну як президент Польщі до завершення каденції

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.
Про це повідомляє Офіс президента України.
Зеленський привітав Польщу з проведенням президентських виборів і Кароля Навроцького – із перемогою на них. Президент України зазначив, що продовження допомоги з боку Польщі важливе не лише для України, а й для всієї Європи.
Дуда запевнив у своїй послідовній підтримці членства України в ЄС і НАТО.
"Ви наш друг від самого початку, ще до початку повномасштабної війни. Дякую, що можу розраховувати на нашу дружбу. Дякую польському народові за підтримку", – сказав Зеленський.
Президенти детально обговорили двосторонні відносини, дипломатичну роботу та важливість тиску на Росію для досягнення справедливого й тривалого миру. Лідери мають однакову позицію: важливо збільшувати спільний тиск США, Європи та інших країн світу на Росію й продовжувати пошук рішень, які допоможуть її зупинити.
Зеленський також запросив Анджея Дуду відвідати Україну. Президент Польщі підтвердив, що здійснить візит до закінчення своєї каденції.
Вибори в Подльщі
- На президентських виборах у Польщі переміг кандидат від "Права і справедливості" (PiS), очільник польського Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький. За нього віддали голоси 50,89% виборців.
- Навроцький є істориком, громадським діячем та урядовцем. З 2017 по 2021 рік Навроцький був директором Музею Другої світової війни в Ґданську, а з 2021 року очолює Інститут національної пам'яті. Політик також є боксером-любителем.
- У лютому минулого року він був у списку розшукуваних Росією у справі про демонтаж пам'ятників перебування Червоної армії в Польщі.
- Нещодавно Навроцький висловив готовність підтримати відмову від ратифікації членства України в НАТО.