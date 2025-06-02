Дуда відвідає Україну як президент Польщі до завершення каденції

Він також запевнив у своїй послідовній підтримці членства України в ЄС і НАТО.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Зеленський привітав Польщу з проведенням президентських виборів і Кароля Навроцького – із перемогою на них. Президент України зазначив, що продовження допомоги з боку Польщі важливе не лише для України, а й для всієї Європи.

Дуда запевнив у своїй послідовній підтримці членства України в ЄС і НАТО.

"Ви наш друг від самого початку, ще до початку повномасштабної війни. Дякую, що можу розраховувати на нашу дружбу. Дякую польському народові за підтримку", – сказав Зеленський.

Президенти детально обговорили двосторонні відносини, дипломатичну роботу та важливість тиску на Росію для досягнення справедливого й тривалого миру. Лідери мають однакову позицію: важливо збільшувати спільний тиск США, Європи та інших країн світу на Росію й продовжувати пошук рішень, які допоможуть її зупинити.

Зеленський також запросив Анджея Дуду відвідати Україну. Президент Польщі підтвердив, що здійснить візит до закінчення своєї каденції.

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