Зеленський привітав Навроцького з перемогою на виборах президента Польщі

"Розраховую на незмінно плідну співпрацю з Польщею і особисто з паном Президентом”.

Президент України Володимир Зеленський привітав Кароля Навроцького з перемогою на виборах президента Польщі.Про це український лідер написав на соцплатформі X.

“Вітаю Кароля Навроцького з перемогою на виборах Президента”, ‒ зазначив він.

Зеленський додав, що Польща, яка зберігає силу національного духу та віру в справедливість, “була і залишається опорою регіональної та загальноєвропейської безпеки й сильним голосом, що захищає свободу і гідність для кожної нації”.

“Зміцнюючи одне одного на нашому континенті, даємо більше сил Європі в глобальній конкуренції та наближаємо досягнення реального й тривалого миру. Розраховую на незмінно плідну співпрацю з Польщею і особисто з паном Президентом”, ‒ зазначив український президент.

Gratuluję @NawrockiKn wybrania w wyborach prezydenckich.



Polska, która chroni siłę swojego narodowego ducha i wiarę w sprawiedliwość, była i pozostaje fundamentem regionalnego i europejskiego bezpieczeństwa oraz silnym głosem w obronie wolności i godności każdego narodu.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 2, 2025

Раніше стало відомо, що на президентських виборах у Польщі переміг кандидат від "Права і справедливості" (PiS), очільник польського Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький. За нього віддали голоси 50,89% виборців.

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