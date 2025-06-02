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Зеленський привітав Навроцького з перемогою на виборах президента Польщі

"Розраховую на незмінно плідну співпрацю з Польщею і особисто з паном Президентом”.

Зеленський привітав Навроцького з перемогою на виборах президента Польщі
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський привітав Кароля Навроцького з перемогою на виборах президента Польщі.Про це український лідер написав на соцплатформі X.

“Вітаю Кароля Навроцького з перемогою на виборах Президента”, ‒ зазначив він. 

Зеленський додав, що Польща, яка зберігає силу національного духу та віру в справедливість, “була і залишається опорою регіональної та загальноєвропейської безпеки й сильним голосом, що захищає свободу і гідність для кожної нації”. 

“Зміцнюючи одне одного на нашому континенті, даємо більше сил Європі в глобальній конкуренції та наближаємо досягнення реального й тривалого миру. Розраховую на незмінно плідну співпрацю з Польщею і особисто з паном Президентом”, ‒ зазначив український президент.

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Раніше стало відомо, що на президентських виборах у Польщі переміг кандидат від "Права і справедливості" (PiS), очільник польського Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький. За нього віддали голоси 50,89% виборців.

Більше про Кароля Навроцького

  • Нещодавно Навроцький висловив готовність підтримати відмову від ратифікації членства України в НАТО. 
  • Він є істориком, громадським діячем та урядовцем. З 2017 по 2021 рік Навроцький був директором Музею Другої світової війни в Ґданську, а з 2021 року очолює Інститут національної пам'яті. Політик також є боксером-любителем. 
  • У лютому минулого  року він був у списку розшукуваних Росією у справі про демонтаж пам'ятників перебування Червоної армії в Польщі.
  • Під час роботи на посаді директора Музею Другої світової війни у Гданську, Навроцький змінив його головну експозицію, щоб підкреслити масштаби страждань поляків та історії поляків, які захищали євреїв під час Голокосту. Це призвело до судових позовів проти нього з боку творців музею. 
  • Як пише Politico, результати недільних виборів означають або повний розрив з минулим Польщі ‒ як одного з “поганих хлопців ЄС”, або повернення до більш бурхливих відносин з Брюсселем. Коли PiS була при владі з 2015 по 2023 рік, Варшава мала конфлікт з ЄС через жорсткі закони про аборти, свободу слова, обмеження прав ЛГБТК+, корупцію та відступ від верховенства права.
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