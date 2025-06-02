Зеленський привітав Навроцького з перемогою на виборах президента Польщі

Президент України Володимир Зеленський привітав Кароля Навроцького з перемогою на виборах президента Польщі.Про це український лідер написав на соцплатформі X.
“Вітаю Кароля Навроцького з перемогою на виборах Президента”, ‒ зазначив він.
Зеленський додав, що Польща, яка зберігає силу національного духу та віру в справедливість, “була і залишається опорою регіональної та загальноєвропейської безпеки й сильним голосом, що захищає свободу і гідність для кожної нації”.
“Зміцнюючи одне одного на нашому континенті, даємо більше сил Європі в глобальній конкуренції та наближаємо досягнення реального й тривалого миру. Розраховую на незмінно плідну співпрацю з Польщею і особисто з паном Президентом”, ‒ зазначив український президент.
Gratuluję @NawrockiKn wybrania w wyborach prezydenckich.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 2, 2025
Polska, która chroni siłę swojego narodowego ducha i wiarę w sprawiedliwość, była i pozostaje fundamentem regionalnego i europejskiego bezpieczeństwa oraz silnym głosem w obronie wolności i godności każdego narodu.…
Раніше стало відомо, що на президентських виборах у Польщі переміг кандидат від "Права і справедливості" (PiS), очільник польського Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький. За нього віддали голоси 50,89% виборців.
Більше про Кароля Навроцького
- Нещодавно Навроцький висловив готовність підтримати відмову від ратифікації членства України в НАТО.
- Він є істориком, громадським діячем та урядовцем. З 2017 по 2021 рік Навроцький був директором Музею Другої світової війни в Ґданську, а з 2021 року очолює Інститут національної пам'яті. Політик також є боксером-любителем.
- У лютому минулого року він був у списку розшукуваних Росією у справі про демонтаж пам'ятників перебування Червоної армії в Польщі.
- Під час роботи на посаді директора Музею Другої світової війни у Гданську, Навроцький змінив його головну експозицію, щоб підкреслити масштаби страждань поляків та історії поляків, які захищали євреїв під час Голокосту. Це призвело до судових позовів проти нього з боку творців музею.
- Як пише Politico, результати недільних виборів означають або повний розрив з минулим Польщі ‒ як одного з “поганих хлопців ЄС”, або повернення до більш бурхливих відносин з Брюсселем. Коли PiS була при владі з 2015 по 2023 рік, Варшава мала конфлікт з ЄС через жорсткі закони про аборти, свободу слова, обмеження прав ЛГБТК+, корупцію та відступ від верховенства права.