​Тшасковський лідирує в другому турі президентських виборах у Польщі, - екзит-поли

На виборах президента Польщі завершився другий тур, де змагалися мер Варшави Рафал Тшасковський і представник опозиційної консервативної партії Кароль Навроцький. Наразі вже з'явилися результати екзит-полів.
Про це повідомляє Polsat News.
За даними екзит-полу, проведеного студією Ipsos для TVP, TVN і Polsat, у другому турі президентських виборів лідирує кандидат від "Громадянської платформи" Тшасковський із 50,3%.
Його опонент із партії "Право і справедливість" Кароль Навроцький набрав 49,7% голосів.
- У Польщі сьогодні відбувався другий тур президентських виборів, поляки обирають голову держави з двох кандидатів: це мер Варшави Рафал Тшасковський та представник опозиційної консервативної партії "Право і справедливість", голова Інституту національної пам'яті Польщі Кароль Навроцький.
- Чинний президент Польщі Анджей Дуда участі у виборах не взяв: за польською конституцією глава держави не має права обиратися більше ніж на два терміни поспіль.