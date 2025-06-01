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​Тшасковський лідирує в другому турі президентських виборах у Польщі, - екзит-поли

Попередньо, він набрав 50,3% голосів, його опонент Кароль Навроцький - 49,7%. 

​Тшасковський лідирує в другому турі президентських виборах у Польщі, - екзит-поли
Рафал Тшасковський
Фото: wikipedia

На виборах президента Польщі завершився другий тур, де змагалися мер Варшави Рафал Тшасковський і представник опозиційної консервативної партії Кароль Навроцький. Наразі вже з'явилися результати екзит-полів.

Про це повідомляє Polsat News

За даними екзит-полу, проведеного студією Ipsos для TVP, TVN і Polsat, у другому турі президентських виборів лідирує кандидат від "Громадянської платформи" Тшасковський із 50,3%. 

Його опонент із партії "Право і справедливість" Кароль Навроцький набрав 49,7% голосів.

  • У Польщі сьогодні відбувався другий тур президентських виборів, поляки обирають голову держави з двох кандидатів: це мер Варшави Рафал Тшасковський та представник опозиційної консервативної партії "Право і справедливість", голова Інституту національної пам'яті Польщі Кароль Навроцький.
  • Чинний президент Польщі Анджей Дуда участі у виборах не взяв: за польською конституцією глава держави не має права обиратися більше ніж на два терміни поспіль.
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