​Тшасковський лідирує в другому турі президентських виборах у Польщі, - екзит-поли

Попередньо, він набрав 50,3% голосів, його опонент Кароль Навроцький - 49,7%.

На виборах президента Польщі завершився другий тур, де змагалися мер Варшави Рафал Тшасковський і представник опозиційної консервативної партії Кароль Навроцький. Наразі вже з'явилися результати екзит-полів.

Про це повідомляє Polsat News.

За даними екзит-полу, проведеного студією Ipsos для TVP, TVN і Polsat, у другому турі президентських виборів лідирує кандидат від "Громадянської платформи" Тшасковський із 50,3%.

Його опонент із партії "Право і справедливість" Кароль Навроцький набрав 49,7% голосів.