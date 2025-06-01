Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Умєров: Списки на обмін формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя
Умєров: Списки на обмін формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Мінкульт і заповідники: що відбувається в Лаврі і Софії?
Мінкульт і заповідники: що відбувається в Лаврі і Софії?
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
«Медсистему зсередини змінювати неможливо — немає ні важелів, ні мотивації», — експерт із медреформи Михайло Довгопол
«Медсистему зсередини змінювати неможливо — немає ні важелів, ні мотивації», — експерт із медреформи Михайло Довгопол
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
ГоловнаСвіт

У Польщі розпочався другий тур президентських виборів

Право голосу в другому турі виборів мають майже 29 мільйонів поляків.

У Польщі розпочався другий тур президентських виборів
Фото: EPA/UPG

У неділю, 1 червня, у Польщі розпочався другий тур виборів президента. До другого туру пройшли два кандидати: мер Варшави  Рафал Тшасковський і директор Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький, пише "Європейська правда".

Результати другого туру президентських виборів президента можуть  визначити політичний курс країни на найближчі роки.

До другого туру пройшли два кандидати, а саме мер Варшави від "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський, який набрав 31,36% голосів, і директор Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький, якого підтримує "Право і справедливість", з 29,54%.

Право голосу в другому турі виборів мають майже 29 мільйонів поляків, а голосування в Польщі триває з 7.00 до 21.00 (8:00 до 22:00 за Києвом). 

Також учора розпочалося голосування на закордонних дільницях. Згідно з даними Національної виборчої комісії, в Аргентині для участі у другому турі виборів зареєструвалося 238 осіб, у Бразилії – 224, а в Мексиці – майже 480 осіб, що є найбільшою кількістю серед країн Латинської Америки. 

За даними одного з останніх опитувань перед другим туром, кандидат від партії влади Рафал Тшасковський і підтримуваний опозицією Кароль Навроцький мають майже рівні шанси у другому турі, а явка виборців може бути найвищою з 1989 року.

  • Згідно із соцопитуванням, у другому турі президентських виборів у Польщі, який відбудеться 1 червня, більшість громадян цієї країни готові голосувати за "менше зло".
﻿
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies