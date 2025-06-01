У Польщі розпочався другий тур президентських виборів

Право голосу в другому турі виборів мають майже 29 мільйонів поляків.

У неділю, 1 червня, у Польщі розпочався другий тур виборів президента. До другого туру пройшли два кандидати: мер Варшави Рафал Тшасковський і директор Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький, пише "Європейська правда".

Результати другого туру президентських виборів президента можуть визначити політичний курс країни на найближчі роки.

До другого туру пройшли два кандидати, а саме мер Варшави від "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський, який набрав 31,36% голосів, і директор Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький, якого підтримує "Право і справедливість", з 29,54%.

Право голосу в другому турі виборів мають майже 29 мільйонів поляків, а голосування в Польщі триває з 7.00 до 21.00 (8:00 до 22:00 за Києвом).

Також учора розпочалося голосування на закордонних дільницях. Згідно з даними Національної виборчої комісії, в Аргентині для участі у другому турі виборів зареєструвалося 238 осіб, у Бразилії – 224, а в Мексиці – майже 480 осіб, що є найбільшою кількістю серед країн Латинської Америки.

За даними одного з останніх опитувань перед другим туром, кандидат від партії влади Рафал Тшасковський і підтримуваний опозицією Кароль Навроцький мають майже рівні шанси у другому турі, а явка виборців може бути найвищою з 1989 року.