У Болгарії відбулися багатотисячні протести проти запровадження євро

У десятках міст Болгарії пройшли акції протесту проти планів уряду перейти на євро з початку 2026 року, передає Bloomberg.
31 травня тисячі людей вийшли на вулиці, зокрема, в столиці Софії, де мітинг підтримала праворадикальна партія «Відродження».
Учасники акції на короткий час перекрили центральні перехрестя, поліція обмежила рух у центрі міста. Демонстранти вигукували гасла на захист національної валюти — лева, і заявляли про загрозу державному суверенітету.
Партія «Відродження», яка виступає за вихід Болгарії з НАТО та перегляд умов членства в ЄС, активно протистоїть переходу на євро. Минулого місяця вона підписала угоду про співпрацю з російською партією «Єдина Росія».
Очікується, що 4 червня Європейський центральний банк і Єврокомісія оприлюднять оцінку готовності Болгарії до вступу в єврозону. У разі позитивного рішення країна може отримати схвалення інших держав-членів ЄС уже в липні.
Президент Болгарії Румен Радев підтримав ідею проведення референдуму щодо дати запровадження євро і висловив занепокоєння через можливі соціальні наслідки.
Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, менше половини громадян Болгарії підтримують запланований перехід на євро в 2026 році.
- Країна планувала замінити лев на євро ще у 2024 році, проте не могла досягти цільового показника інфляції. Зараз, схоже, останні перепони на шляху до єврозони буде усунено. Якщо висновок у звіті буде позитивним, то Софія запровадить євро вже з 1 січня.
- Лев тривалий час був прив'язаний до курсу євро, проте Болгарія не мала права голосу у Раді Європейського центрального банку. Вступ до єврозони також дозволить збільшити обсяги торгівлі з іншими країнами ЄС, прибрати зайві транзакційні витрати і посилити вплив на ухвалення рішень у Брюсселі.