У Болгарії відбулися багатотисячні протести проти запровадження євро

акція протесту в Болгарії проти запровадження євро

У десятках міст Болгарії пройшли акції протесту проти планів уряду перейти на євро з початку 2026 року, передає Bloomberg.

31 травня тисячі людей вийшли на вулиці, зокрема, в столиці Софії, де мітинг підтримала праворадикальна партія «Відродження».

Учасники акції на короткий час перекрили центральні перехрестя, поліція обмежила рух у центрі міста. Демонстранти вигукували гасла на захист національної валюти — лева, і заявляли про загрозу державному суверенітету.

Партія «Відродження», яка виступає за вихід Болгарії з НАТО та перегляд умов членства в ЄС, активно протистоїть переходу на євро. Минулого місяця вона підписала угоду про співпрацю з російською партією «Єдина Росія».

Очікується, що 4 червня Європейський центральний банк і Єврокомісія оприлюднять оцінку готовності Болгарії до вступу в єврозону. У разі позитивного рішення країна може отримати схвалення інших держав-членів ЄС уже в липні.

Президент Болгарії Румен Радев підтримав ідею проведення референдуму щодо дати запровадження євро і висловив занепокоєння через можливі соціальні наслідки.

Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, менше половини громадян Болгарії підтримують запланований перехід на євро в 2026 році.