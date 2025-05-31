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У Болгарії відбулися багатотисячні протести проти запровадження євро

Мітинг підтримала праворадикальна партія «Відродження».

У Болгарії відбулися багатотисячні протести проти запровадження євро
акція протесту в Болгарії проти запровадження євро
Фото: БТА

У десятках міст Болгарії пройшли акції протесту проти планів уряду перейти на євро з початку 2026 року, передає Bloomberg.

31 травня тисячі людей вийшли на вулиці, зокрема, в столиці Софії, де мітинг підтримала праворадикальна партія «Відродження».

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Учасники акції на короткий час перекрили центральні перехрестя, поліція обмежила рух у центрі міста. Демонстранти вигукували гасла на захист національної валюти — лева, і заявляли про загрозу державному суверенітету.

Партія «Відродження», яка виступає за вихід Болгарії з НАТО та перегляд умов членства в ЄС, активно протистоїть переходу на євро. Минулого місяця вона підписала угоду про співпрацю з російською партією «Єдина Росія».

Очікується, що 4 червня Європейський центральний банк і Єврокомісія оприлюднять оцінку готовності Болгарії до вступу в єврозону. У разі позитивного рішення країна може отримати схвалення інших держав-членів ЄС уже в липні.

Президент Болгарії Румен Радев підтримав ідею проведення референдуму щодо дати запровадження євро і висловив занепокоєння через можливі соціальні наслідки.

Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, менше половини громадян Болгарії підтримують запланований перехід на євро в 2026 році.

  • Країна планувала замінити лев на євро ще у 2024 році, проте не могла досягти цільового показника інфляції. Зараз, схоже, останні перепони на шляху до єврозони буде усунено. Якщо висновок у звіті буде позитивним, то Софія запровадить євро вже з 1 січня.
  • Лев тривалий час був прив'язаний до курсу євро, проте Болгарія не мала права голосу у Раді Європейського центрального банку. Вступ до єврозони також дозволить збільшити обсяги торгівлі з іншими країнами ЄС, прибрати зайві транзакційні витрати і посилити вплив на ухвалення рішень у Брюсселі.
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