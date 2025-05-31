Мерц зустрінеться із Трампом у Вашингтоні наступного тижня

Говоритимуть про Україну, Близький Схід і торгнову політику.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наступного тижня вирушить до Вашингтона на свою першу зустріч із президентом США Дональдом Трампом, передає Bloomberg.

Зустріч Мерца з Трампом у Білому домі запланована на 5 червня.

За словами речника німецького уряду Штефана Корнеліуса, лідери обговорюватимуть війну Росії проти України, ситуацію на Близькому Сході та торгову політику.

Візит канцлера є результатом кількох тижнів переговорів між Білим домом і федеральною канцелярією. Це буде перша трансатлантична поїздка Мерца після поїздок до Франції, Польщі, країн Північної Європи та України.

Відносини між Берліном і Вашингтоном залишаються напруженими. Європейські лідери занепокоєні позицією адміністрації Трампа щодо України, а також перспективою скорочення військової підтримки Європи з боку США. На цьому тлі зустріч із Трампом дає Мерцу змогу представити власне бачення безпеки й торгівлі.

Контекстом візиту стали також застереження німецької сторони щодо поведінки Трампа. У Берліні пам’ятають його публічні конфронтації з президентом України Володимиром Зеленським і президентом ПАР Сирілом Рамафосою. Також серед чутливих тем — критика США щодо класифікації партії «Альтернатива для Німеччини» як правоекстремістської.

Фрідріх Мерц раніше публічно закликав американських політиків не втручатися у внутрішні справи ФРН і нещодавно заявив, що у випадку загострення торгового конфлікту ЄС може запровадити додаткові податки на великі американські технологічні компанії. Водночас, намагаючись зменшити напруженість, він пообіцяв поступове збільшення оборонного бюджету Німеччини до 5% ВВП.