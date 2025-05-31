Із 11 прикордонних сіл Сумщини за сьогодні вже вивезли понад 110 людей

Йдеться про села Річківської, Білопільської, Ворожбянської та Миколаївської громад.

Із 11 прикордонних сіл Сумського району, звідки сьогодні розпочалася обов’язкова евакуація, вже виїхали 111 мешканців.

Про це повідомили у ОВА.

Йдеться про села Річківської, Білопільської, Ворожбянської та Миколаївської громад.

На сьогодні в цих населених пунктах проживають понад 2800 людей, із них 367 – діти. Евакуаційні групи обходять домогосподарства, спілкуються з мешканцями, пояснюють деталі, допомагають із підготовкою до виїзду.

Для тих, хто потребує допомоги з евакуацією, передбачені: транспорт; тимчасове розміщення; гуманітарна підтримка; соціальні виплати.