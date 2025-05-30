ОВА: за тиждень із прикордоння Сумщини евакуювали понад 500 людей

Упродовж цього тижня із прикордонних населених пунктів Сумської області евакуювали понад 500 цивільних.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Понад 500 жителів цього тижня евакуювали з прикордоння Сумщини, яке постійно атакує ворог", — каже начальник ОВА Олег Григоров.

Наразі 202 населені пункти у 18 прикордонних громадах чотирьох районів Сумщини підпадають під евакуацію.

За минулу добу евакуювали 51 особу.

Евакуацію організовують ДСНС, поліція, органи влади, волонтери та громадські організації.

"Фіксуємо численні письмові відмови від евакуації. Люди не хочуть залишати свої домівки, та ми продовжуємо переконувати їх: зараз головне – зберегти життя," — додає очільник Сумської ОВА.