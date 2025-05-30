Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Ірина Цибух (Чека): «Єдиний вибір про свободу та волю в країні, де йде війна — це боротьба за її волю»
Ірина Цибух (Чека): «Єдиний вибір про свободу та волю в країні, де йде війна — це боротьба за її волю»
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
У Києві обвалився балкон, на якому стояв документаліст зі США Крістофер Волтерс
У Києві обвалився балкон, на якому стояв документаліст зі США Крістофер Волтерс
Президент синхронізував український День захисту дітей з Всесвітнім днем дитини
Президент синхронізував український День захисту дітей з Всесвітнім днем дитини
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Президент Польщі розкритикував українців за "бандерівські пов'язки"
Президент Польщі розкритикував українців за "бандерівські пов'язки"
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
ГоловнаСуспільствоЖиття

ОВА: за тиждень із прикордоння Сумщини евакуювали понад 500 людей

Понад 200 населених пунктів Сумщини підпадають під евакуацію.

ОВА: за тиждень із прикордоння Сумщини евакуювали понад 500 людей
Ілюстративне фото
Фото: Олег Григоров

Упродовж цього тижня із прикордонних населених пунктів Сумської області евакуювали понад 500 цивільних.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Понад 500 жителів цього тижня евакуювали з прикордоння Сумщини, яке постійно атакує ворог", — каже начальник ОВА Олег Григоров.

Наразі 202 населені пункти у 18 прикордонних громадах чотирьох районів Сумщини підпадають під евакуацію.

За минулу добу евакуювали 51 особу.

Евакуацію організовують ДСНС, поліція, органи влади, волонтери та громадські організації.

"Фіксуємо численні письмові відмови від евакуації. Люди не хочуть залишати свої домівки, та ми продовжуємо переконувати їх: зараз головне – зберегти життя," — додає очільник Сумської ОВА.

﻿
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies